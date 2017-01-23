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Kaymakam Güven'den başarılı polise teşekkür



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Bülent Şimşek'i 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirdi.

Kula Kaymakamı Osman Güven, görev yaptıkları süre içerisinde sunulan kamu hizmetlerinde göstermiş oldukları başarılı çalışmalar ve üstün gayret ile örnek davranışlarından dolayı ilçede görev yapan Trafik Polisi Bülent Şimşek'in Başarı Belgesi ile takdir edildiğini kaydetti.

Ödül töreninde konuşan Kula Kaymakamı Osman Güven, "İlçemizde özverili çalışmalar ve görevlerinde gösterdikleri başarılardan dolayı kendisini başarı belgesi ile ödüllendiriyorum." dedi.

Kaymakam Güven, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün tüm personeline başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, polis memuru Bülent Şimşek, başarı belgesini Kula Kaymakamı Osman Güven'in elinden aldı.

(HY-SC)



23.01.2017 11:32:36 TSI

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