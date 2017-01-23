Oyuncak Müzesi gün sayıyor
(Fotoğraflı)
ANTALYA (İHA) - Dokuma Fabrikası'ndaki kreş binasına yapılan Dokuma Oyun ve Oyuncak Müzesi, büyüklerin nostalji, küçüklerin eğlence merkezi oluyor. Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü'nün ortak akıl hareketiyle halka kazandırdığı Dokuma Fabrikası, bu kez de bir oyuncak müzesine ev sahilliği yapacak. Fabrikanın 713 metrekare büyüklüğündeki kreş binası, aslına sadık kalınarak oyuncak müzesine dönüştürülüyor. Büyüklerin nostalji, küçüklerin eğlenceli saatler geçirebileceği müzenin inşaatı son hızıyla devam ediyor.
Çalışma grubunun önerisiydi
Dokuma Çalışma Grubu'nun hazırladığı rapordaki "Kreş binası çocuk eğitim merkezi olsun" talebine göre şekillendirilen binanın çatısından duvarlarına, tuvaletlerinden ısıtma-soğutma sistemine kadar sil baştan yapıldı. Dokuma Oyun ve Oyuncak Müzesi, küçüklerin ve büyüklerin ortak eğlenebileceği bir yer olacak. Tesisin içerisinde çocukların ve büyüklerin birlikte eğlenerek vakit geçirebileceği mekanlar bulunacak. Bu amaçla müzede oyunların ve oyuncakların tarihsel gelişimini anlatması için mizansen ortamlar oluşturuluyor. Müzede çeşitli aktivitelerin yapılabileceği bir alan da yer alacak.
Çocuklar oyuncağa doyacak
Müzeye gelenler, önce konuşan ağaçlar ile karşılanacak. Taş Devri oyuncakları, Pinokyo ahşap oyuncaklarını görebilecek olan ziyaretçiler, masal okuma odasında Haminne Nine ve Adile Teyze'den masallar dinleyecek. Müzedeki deniz, tren ve uzay çağı oyuncaklarının sergileneceği bölümlerde ise çocuklar, oyuncakların diliyle dünya tarihini öğrenecekler.
23.01.2017 11:33:47 TSI
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