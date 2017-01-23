YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Oyuncak Müzesi gün sayıyor

Oyuncak Müzesi gün sayıyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Dokuma Fabrikası'ndaki kreş binasına yapılan Dokuma Oyun ve Oyuncak Müzesi, büyüklerin nostalji, küçüklerin eğlence merkezi oluyor. Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü'nün ortak akıl hareketiyle halka kazandırdığı Dokuma Fabrikası, bu kez de bir oyuncak müzesine ev sahilliği yapacak. Fabrikanın 713 metrekare büyüklüğündeki kreş binası, aslına sadık kalınarak oyuncak müzesine dönüştürülüyor. Büyüklerin nostalji, küçüklerin eğlenceli saatler geçirebileceği müzenin inşaatı son hızıyla devam ediyor.

Çalışma grubunun önerisiydi

Dokuma Çalışma Grubu'nun hazırladığı rapordaki "Kreş binası çocuk eğitim merkezi olsun" talebine göre şekillendirilen binanın çatısından duvarlarına, tuvaletlerinden ısıtma-soğutma sistemine kadar sil baştan yapıldı. Dokuma Oyun ve Oyuncak Müzesi, küçüklerin ve büyüklerin ortak eğlenebileceği bir yer olacak. Tesisin içerisinde çocukların ve büyüklerin birlikte eğlenerek vakit geçirebileceği mekanlar bulunacak. Bu amaçla müzede oyunların ve oyuncakların tarihsel gelişimini anlatması için mizansen ortamlar oluşturuluyor. Müzede çeşitli aktivitelerin yapılabileceği bir alan da yer alacak.

Çocuklar oyuncağa doyacak

Müzeye gelenler, önce konuşan ağaçlar ile karşılanacak. Taş Devri oyuncakları, Pinokyo ahşap oyuncaklarını görebilecek olan ziyaretçiler, masal okuma odasında Haminne Nine ve Adile Teyze'den masallar dinleyecek. Müzedeki deniz, tren ve uzay çağı oyuncaklarının sergileneceği bölümlerde ise çocuklar, oyuncakların diliyle dünya tarihini öğrenecekler.



23.01.2017 11:33:47 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER