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Elazığ'da velilere çocuk gelişimi semineri verildi



(Fotoğraflı)



Kamil Cankılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da velilere çocukların gelişim özellikleri konusunda seminer verildi.

Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından özel bir okulun velilerine çocuklarıyla ilişkileri, doğru ve yanlış davranış biçimleri hakkında seminer verildi. Okulun konferans salonunda Uzman Psikolog Çağla Gül tarafından verilen seminere, Medical Park Elazığ Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç, hastane personelleri ve öğrenci velileri katıldı. Çocuğun karakter oluşumunun anne ile babanın tanışma döneminde başladığını belirten Uzman Psikolog Çağla Gül, "Anne ve babanın kültür ile birlikte yaşadıkları anlar, ileri ki zamanlarda çocuğun o karakteri almasına neden olur. Bu karakter oluşumunda çocuğun anne karnına gelmeden önce bebek istenilen veya istenilmemesinin de etkisi vardır. İstenilmeyen evliliklerde bunun etkisini görüyoruz" dedi.

Çocuğun doğduğu zaman en büyük ihtiyacı olan şeyin anne ve babası olduğunu aktaran Çağla Gül, "Ailenin imkanı varsa bebeği kendileri baksın. Anne ve baba çocuğa ne kadar kötü bakarsa baksın bir başkasının bakmasından iyidir. Anne ve babanın çocuğa bakması çocuğun karakter oluşumunda önemlidir. Çocuğun bakımını eğer başka biri yaparsa, çocuk büyüdüğü dönemlere anne ve babayı reddeder" diye konuştu.

Gül, "Çocuklarda, diş çıkartma, yürüme, banyo yapma, uyku düzeni tek bir döneme ait belirtilerdir. Çocuk bu alanların çoğunu beraber geliştirir. Çocuklarda diş çıkartma döneminin en önemli olayı gelişme dönemine denk gelmesidir. Bu dönemde çocukların sürekli dişleri kaşınır. Çocuk her bulduğunu ağzına almaya çalışır. Anne ve babanın burada dikkat etmesi gereken şey çocuğun ağzına aldığı eşyaların çocuğa zarar vermeyecek olmasıdır. Bunun dışında çocuğun bu faaliyetine engellememek gerekir. Çünkü çocuğun bunu yapması lazım. Çocuk bunu yapmasa nesneleri tanıyamaz ve kendini rahatlatamaz" ifadelerinde bulundu.

Seminer, Uzman Psikolog Çağla Gül'ün katılımcıların sorularını yanıtlaması ile sona erdi.

(CK-MP-Y)



23.01.2017 11:34:24 TSI

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