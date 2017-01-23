YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alışverişe gelip kan bağışladılar

Alışverişe gelip kan bağışladılar



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - İzmir'de faaliyet gösteren bir AVM, Kızılay kan bağışı aracına ev sahipliği yaptı. Sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

MaviBahçe, hasta ve hasta yakınlarının yaşadığı mağduriyeti bir nebze azaltmak adına Kızılay'ın kan bağışı aracına ev sahipliği yaptı. Sosyal sorumluluk çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte toplamda 33 kişiden kan alındı. Türk Kızılayı İzmir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul, gördükleri yoğun ilgiden dolayı sevinçli olduklarını dile getirerek, "AVM yönetimine Kızılay'ın kan bağışı aracına yer verdiği için hasta ve hasta yakınları adına teşekkür ediyoruz. Bir günde toplam 33 kişiden kan aldık. Bu bizim adımıza başarılı bir sonuç" dedi.

Sosyal sorumluluk çalışmalarını her zaman önemsediklerini dile getiren MaviBahçe yetkilileri ise "Kızılay'ın kan bağışı aracına ev sahipliği yaparak misafirlerimizin duyarlılıklarını artırmak ve kan bankasına katkı sağlamak istedik. Tek bir hastaya dahi umut olabilirsek ne mutlu bize. Kan vererek ihtiyaç sahiplerine yarar sağlamak isteyen tüm misafirlerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kan bağışında bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay da "Bir kan bağışı ile kan ihtiyacı olan üç hastaya hayat veriyorsunuz. Kan bağışı, ameliyata girecek hastalar kadar talasemi, onkoloji gibi kronik hastalıklar ile hayatını sürdüren hastalarımız açısından da çok önemli. Herkesi düzenli kan bağışı yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.



(AG-Y)



23.01.2017 11:37:41 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER