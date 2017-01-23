YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kula'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Kula'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli

- Manisa'nın Kula ilçesinde 2016 yılında 6 bin 236 kişiye yardım yapıldı



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde 2016 yılında ayni ve nakdi olarak toplamda 6 bin 236 kişiye yardımda bulunulduğu öğrenildi.

Kula Kaymakamı Osman Güven, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın (SYDV) 2016 yılındaki faaliyetleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak 2016 yılı içinde 2 bin 90 kişiye nakdi, 2 bin 28 kişiye ise ayni yardım yapıldığını belirten Kaymakam Güven, merkezi yardımlar kapsamında ise 2 bin 118 kişiye nakdi yardım yapıldığını açıkladı. Kaymakam Güven, 2016 yılında toplamda nakdi ve ayni yardımlarla 6 bin 236 kişiye yardım yapıldığını söyledi. Kaymakam Güven, Vakıf olarak 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da ihtiyaç sahibi kişilere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu vesile ile özverili çalışmalarıyla yardımların gerekli yerlere ulaşmasında emeği geçen vakıf personellerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah 2017'de de yine vakıf çalışanlarımızın başarılı ve özverili çalışmasıyla her anlamda vatandaşlarımıza katkı sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(HY-SC)



23.01.2017 11:38:05 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER