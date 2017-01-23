23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayseri U-15 Ligi C Grubu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:35
Kayseri U-15 Ligi C Grubu
Kayseri U-15 Ligi C Grubu
- Kocasinan Şimşek-Argıncık Esnaf: 9-0

(Fotoğraflı)

Erhan Kan
KAYSERİ (İHA) - Kayseri U-15 Ligi C Grubunun namağlup lideri Kocasinan Şimşekspor, 6. hafta mücadelesinde Argıncık Esnafspor'u 9-0 gibi farklı bir şekilde mağlup ederek üç puana uzandı ve şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.
STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Emre Ünlü xx, Dursun Asutay xx, Yaşar Özçetin xx
SAHA KOMİSERİ: Mustafa Irmak
KOCASİNAN ŞİMŞEK U-15: Ahmet Arda Yücel xxx, Kadir Dinçaslan xxx, Burathan Akçakay xxx, Doğan Sevim xxx, Mehmet Pehlivan xxx, Hüseyin Emre Hasçalık xxx, Cüneyt Topraktepe xxx, Mehmet Fatih Köylü xxx
ARGINCIK ESNAF U-15: Yusuf Yaşar x, Ali Osman Çetin x (Dk. 36 Onur Kaan Ünal x), Yusuf Aydın x, Kadir Aygil x, Yusuf Yıldırım x, Hıfzullah Atmaca x, İsa Kocabey x (Dk. 36 Furkan Ataş x), Muhterem Can Köse x, Alişan Çalışkan x, Fatih Akpınar x, Mücahit Çelik x
GOLLER: Dk. 2, 30 ve 54 Mehmet Fatih Köylü, Dk. 24 Yusuf Aydın (KK), Dk. 28 ve 51 Umutcan Özavşar, Dk. 40 Mehmet Pehlivan, Dk. 43 Hüseyin emre Hasçalık, Dk. 50 Kadir Dinçaslan (Kocasinan Şimşek)
(AÖ-Y)

23.01.2017 11:40:46 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kayseri Süper Amatör Küme
YEREL

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
YEREL

KAYSERİ BİRİNCİ AMATÖR KÜME U-19 LİGİ
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu
YEREL

KAYSERİ BİRİNCİ AMATÖR KÜME A GRUBU
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
YEREL

KAYSERİ BİRİNCİ AMATÖR KÜME U-19 LİGİ
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
YEREL

KAYSERİ BİRİNCİ AMATÖR KÜME U-19 LİGİ
Yönetim krizi onları vurdu, tek umutları atanacak kayyum
YEREL

YÖNETİM KRİZİ ONLARI VURDU, TEK UMUTLARI ATANACAK KAYYUM
Yarı yıl termallere yaradı
YEREL

YARI YIL TERMALLERE YARADI
Büyükşehir'den müzik ziyafeti
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN MÜZİK ZİYAFETİ
Fotoğrafçılar Yamula'da buluştu
YEREL

FOTOĞRAFÇILAR YAMULA'DA BULUŞTU
Büyükşehir'den karne hediyesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN KARNE HEDİYESİ
Büyükşehir'den muhteşem konser
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN MUHTEŞEM KONSER
Melikgazi'de park ve bahçeler işçilerine
YEREL

MELİKGAZİ'DE PARK VE BAHÇELER İŞÇİLERİNE
Bellona Agü Spor'da Chelsea Gray En Skorer Oyuncu Oldu
YEREL

BELLONA AGÜ SPOR'DA CHELSEA GRAY EN SKORER OYUNCU OLDU
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Manaya Yolculuk'la Şuurlu Nesiller
YEREL

MANAYA YOLCULUK'LA ŞUURLU NESİLLER
Kocasinan'da Çanakkale Ruhu Yeniden Canlandı
YEREL

KOCASİNAN'DA ÇANAKKALE RUHU YENİDEN CANLANDI
Kayseri protokolü 'Dostluk, birlik ve beraberlik' gecesinde buluştu
YEREL

KAYSERİ PROTOKOLÜ 'DOSTLUK, BİRLİK VE BERABERLİK' GECESİNDE BULUŞTU