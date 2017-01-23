Kayseri U-15 Ligi C Grubu
- Kocasinan Şimşek-Argıncık Esnaf: 9-0
(Fotoğraflı)
Erhan Kan
KAYSERİ (İHA) - Kayseri U-15 Ligi C Grubunun namağlup lideri Kocasinan Şimşekspor, 6. hafta mücadelesinde Argıncık Esnafspor'u 9-0 gibi farklı bir şekilde mağlup ederek üç puana uzandı ve şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.
STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Emre Ünlü xx, Dursun Asutay xx, Yaşar Özçetin xx
SAHA KOMİSERİ: Mustafa Irmak
KOCASİNAN ŞİMŞEK U-15: Ahmet Arda Yücel xxx, Kadir Dinçaslan xxx, Burathan Akçakay xxx, Doğan Sevim xxx, Mehmet Pehlivan xxx, Hüseyin Emre Hasçalık xxx, Cüneyt Topraktepe xxx, Mehmet Fatih Köylü xxx
ARGINCIK ESNAF U-15: Yusuf Yaşar x, Ali Osman Çetin x (Dk. 36 Onur Kaan Ünal x), Yusuf Aydın x, Kadir Aygil x, Yusuf Yıldırım x, Hıfzullah Atmaca x, İsa Kocabey x (Dk. 36 Furkan Ataş x), Muhterem Can Köse x, Alişan Çalışkan x, Fatih Akpınar x, Mücahit Çelik x
GOLLER: Dk. 2, 30 ve 54 Mehmet Fatih Köylü, Dk. 24 Yusuf Aydın (KK), Dk. 28 ve 51 Umutcan Özavşar, Dk. 40 Mehmet Pehlivan, Dk. 43 Hüseyin emre Hasçalık, Dk. 50 Kadir Dinçaslan (Kocasinan Şimşek)
(AÖ-Y)
23.01.2017 11:40:46 TSI
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