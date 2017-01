YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri U-15 Ligi C Grubu

- Kocasinan Şimşek-Argıncık Esnaf: 9-0



Erhan Kan

KAYSERİ (İHA) - Kayseri U-15 Ligi C Grubunun namağlup lideri Kocasinan Şimşekspor, 6. hafta mücadelesinde Argıncık Esnafspor'u 9-0 gibi farklı bir şekilde mağlup ederek üç puana uzandı ve şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

HAKEMLER: Emre Ünlü xx, Dursun Asutay xx, Yaşar Özçetin xx

SAHA KOMİSERİ: Mustafa Irmak

KOCASİNAN ŞİMŞEK U-15: Ahmet Arda Yücel xxx, Kadir Dinçaslan xxx, Burathan Akçakay xxx, Doğan Sevim xxx, Mehmet Pehlivan xxx, Hüseyin Emre Hasçalık xxx, Cüneyt Topraktepe xxx, Mehmet Fatih Köylü xxx

ARGINCIK ESNAF U-15: Yusuf Yaşar x, Ali Osman Çetin x (Dk. 36 Onur Kaan Ünal x), Yusuf Aydın x, Kadir Aygil x, Yusuf Yıldırım x, Hıfzullah Atmaca x, İsa Kocabey x (Dk. 36 Furkan Ataş x), Muhterem Can Köse x, Alişan Çalışkan x, Fatih Akpınar x, Mücahit Çelik x

GOLLER: Dk. 2, 30 ve 54 Mehmet Fatih Köylü, Dk. 24 Yusuf Aydın (KK), Dk. 28 ve 51 Umutcan Özavşar, Dk. 40 Mehmet Pehlivan, Dk. 43 Hüseyin emre Hasçalık, Dk. 50 Kadir Dinçaslan (Kocasinan Şimşek)

23.01.2017 11:40:46 TSI

