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Konya MMO üyeleri tiyatro etkinliğinde buluştu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:40
Konya MMO üyeleri tiyatro etkinliğinde buluştu
Konya MMO üyeleri tiyatro etkinliğinde buluştu

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Makina Mühendisleri Odası (MMO) teknik çalışmaları yanında üyelerinin ve ailelerinin katlımı ile sosyal etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.
Oda üyelerinin arasındaki dostluk ve birlikteliğin arttırılması amacıyla, Devlet Tiyatrosu'nda A. Turan Oflazoğlu'nun kaleme aldığı ve yönetmenliğini Bengisu Gürbüzer Doğru'nun yaptığı 2 perdelik Fatih Bizans Düştü isimli oyunu sahnelendi.
Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Konya MMO Başkanı Ömer Erdoğan Duransoy, tiyatronun yaşamın bir parçası olduğunu belirterek, "Tiyatronun insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi olması ve günümüzdeki teknolojik gelişmelere karşı çağımız dada vazgeçilmezliğini korumuştur. Yaşamın bir parçası olan tiyatro sahnelerinde insanlığa ait tüm değerler bulunmaktadır. Bu nedenle makina mühendisleri odası olarak düzenlenen bu tür sosyal etkinliklerle üyelerimizin ve ailelerin birbirine bağlı olarak güzel vakit geçirmeleri sağlanmaktadır. Odamız mesleğimizle ilgili konuların yanında toplumumuzu ilgilendiren her türlü konuda etkinlikler düzenlemeye bundan sonrada devam edecektir" dedi.
(BG-AH-Y)

23.01.2017 11:44:45 TSI
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