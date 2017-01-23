Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu
- Akkışla Gençlik-Kafkasspor:5-2
(Fotoğraflı)
Erhan Kan
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda zirve iddiasını kaybeden iki takımın mücadelesinde Kafkasspor'u 5-2 mağlup eden Akkışla Gençlikspor 3 puanın sahibi oldu. Haftayı yenilgi ile tamamlayanKafkasspor 2 kırmızı kart görerek maçı 9 kişi tamamlayabildi.
STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Erdem Sarıaslan xx, Burak Bulut xx, Birtan Ekren xxx
SAHA KOMİSERİ: Yılmaz Öztaş
AKKIŞLA GENÇLİKSPOR: Mustafa Sait Akşit xx, Erdinç Cengiz xx, Ahmet Yardımcı x (Dk. 46 Y.Emre Bozdoğan xx), Doğukan Kaya xxx, Halil İbrahim Avcı xx, Tarık Şimşek xxx, Mustafa Gültekin xxx, Alper Metin xx (Dk.60 Yüksel Çağlıkasap xxx), Bekir Balat xxx, Mehmet Yılmaz xxx, Erdem Temir xxx,
KAFKASSPOR: Adem Güler xx (Dk.76 Batuhan Deveci x), Sabri Doğan xx, Bekir Böke x, Emre Gül x, Emre x, Uğur Canbolat x, Eser Şengül xx, Metin Yılmaz x Engin Korkmazyürek x, Erhan x (Dk. 46 Süleyman Koçx ), Zişan Sağlamer x
GOLLER: Dk.20 Emre, Dk.82 Engin Korkmazyürek (Kafkasspor) Dk. 36 Halil İbrahim Avcı, Dk.62 (pen) Bekir Balat, Dk.76 Yüksel Çağlıkasap, Dk.79 Erdem Temir, Dk.90 Mustafa Gültekin (Akkışla Gençlikspor)
KIRMIZI KART: Dk.61 Bekir Böke , Dk. 83 Engin Korkmazyürek (Kafkasspor)
(AÖ-Y)
23.01.2017 11:44:50 TSI
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