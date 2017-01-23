Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
- Talasgücü Belediye-Erkiletspor: 2-1
(Fotoğraflı)
Erhan Kan
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Talasgücü Belediyespor, 1-0 geriye düştüğü maçta güçlü rakibi Erkiletspor'u 2-1 yenerek iddiasını sürdürdü.
STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Osman Susamış xxx, Birtan Ekren xxx, Şeymanur Çakmak xxx
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR U19: Mustafa Umut Mete xx, Hasancan Gökçek x (Dk.30 Mustafa Erkoç xx), Bünyamin Coşkun xxx, Celal Demir xxx, Mehmet Emre Ayar xx, Engincan Özcan xx, Hamza Koçoğlu xxx, Mikail Canpolat xx, Mevlüt Padak xxx, Ali Püsküllü xxx, Mehmet Türkmen xx
ERKİLETSPOR U19: Kaan Soyçopur x, Bülent Akın xx, Murat Uyanık x, Okan Recai xx, Murat Akın xx, Fırat Akdaş x, Erdal Egehan Doğan xx, Fatih Kaya xx, Mustafa Özbayburtlu xx, Çağatay Gümüş x, Mustafa Güneş x
GOLLER: Dk. 11 Mustafa Özbayburtlu (Erkiletspor U19) Dk.40 Mustafa Erkoç, Dk.56 Hamza Koçoğlu (Talasgücü Belediyespor U19)
(AÖ-Y)
23.01.2017 11:47:50 TSI
NNNN