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Başkan Yenici, esnaflara çalışmalarını anlattı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, bir grup esnafla bir araya geldi ve belediyenin 2014 yılından bu güne kadar olan çalışmalarını bir sunum eşliğinde anlattı.

Değişik meslek kollarındaki esnafla belirli günlerde belediyenin nikah salonunda düzenlenen programda buluşan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, belediyenin gerçekleşen çalışmalarını ve hayata geçecek projelerini paylaştı. Gerçekleşen programa Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Başkan Yardımcıları Suat Madenci ile Ali Direk, bazı meclis üyeleri ve belirlenen esnaf grupları katıldı. Belediye çalışmalarının konuşulduğu toplantıda Başkan Yemenici, ilçede yapılan hizmetleri ayrıntılarıyla anlattı. İlçe esnafı ile düzenli olarak bilgilendirme toplantıları yapan Başkan Yemenici "Akçakoca'da yaptığımız hizmetleri istişare ile yürütüyoruz. Bu toplantılarımız bunun en güzel örnekleridir. Daha sağlıklı ve sonuca odaklı çalışmalar yapmak için gruplar halinde esnaf kardeşlerimizle buluşuyoruz" diye belirtti.

(TT-AY)



23.01.2017 11:49:33 TSI

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