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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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ÜYEP Tanımlama Sınavı gerçekleştirildi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:47
ÜYEP Tanımlama Sınavı gerçekleştirildi
ÜYEP Tanımlama Sınavı gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜYEP) tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen 'ÜYEP Tanımlama Sınavı' Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirildi.
2014 yılında uygulama ve araştırma merkezine dönüştürülen ÜYEP'in 2007 yılında kurulan Türkiye'nin kapsam olarak ilk ve tek programı olma özelliği taşıdığını belirten ÜYEP Merkez Müdürü Prof. Dr. Uğur Sak, programın gelişimine ilişkin, "İlk başladığımız yıl, Eskişehir genelinden ve çevre illerden yaklaşık 200 öğrenci başvuru yapmıştı. Şimdi 845 tane başvurumuz var. Yani gösterilen ilgi her geçen yıl artarak devam etti" ifadelerine yer verdi
Her yıl bu tanımlama sınavını yaptıklarını belirten Prof. Dr. Sak, öğrencilerin hafta içi kendi okulunda eğitimine devam ettiğini, hafta sonu ve yaz tatillerinde ise Anadolu Üniversitesi bünyesinde üstün zekalı ve üstün yetenekli öğrencilerin eğitimleri konusunda bilimsel olarak etkililiği araştırılmış müfredat modelleri ile eğitim ve rehberlik programı aldığını ekledi.
(İHA-MET-Y)

23.01.2017 11:50:47 TSI
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