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Selçuk'tan ileri teknoloji laboratuvarı hizmet kataloğu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:48
Selçuk'tan ileri teknoloji laboratuvarı hizmet kataloğu
Selçuk'tan ileri teknoloji laboratuvarı hizmet kataloğu

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) İleri Teknoloji Laboratuvarı hizmet kataloğu tamamlandı.
Selçuk Üniversitesi AR-GE merkezi olan İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İLTEK), yüksek teknolojiye sahip bir laboratuvar ve araştırma merkezi olarak kuruldu. Çok çeşitli alanlarda analizlerin gelişmiş teknoloji ile yapıldığı laboratuvarda, ulusal ve uluslararası sektörlere hizmet veriliyor. Verilen bu hizmetler bir katalogda toplanarak ilgili sektörlerin almak istedikleri hizmetlere daha kolay ulaşması hedefleniyor.
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesi'nin ülkenin en büyük ve en köklü üniversitelerinden biri olduğunu belirterek, üniversitenin elindeki imkanlarla ülkede ihtiyaç duyulan her alanda hizmet vermeye hazır olduğunu söyledi. AR-GE merkezinin bu alanda ülkedeki en gelişmiş laboratuvarlardan biri olduğunu vurgulayan Rektör Şahin, "Yapılan analizlerin uluslararası geçerliliğinin olması için TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) ile akreditasyon çalışması yürütmekteyiz. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra birçok alanda ürün ve malzemelerin analiz için yurt dışına gönderilmesine gerek kalmayacaktır ve dövizlerimiz ülkemizde kalacaktır" dedi.
(AH-FM-Y)

23.01.2017 11:53:26 TSI
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