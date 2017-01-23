23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ağacı sanata dönüştürüyor

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:49
Ağacı sanata dönüştürüyor
Ağacı sanata dönüştürüyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde bir vatandaş, 40 yıldır kara pıynar ve akça ağaç dallarını sanata dönüştürüyor.
Simav'ın Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Nuri Bozdemir, ağaç dallarından keklik kafesi yaparak geçimini sağlıyor.
Dağda gezerken bulduğu yaralı kekliği koymak için ilk kafesini yapan bozdemir, kafesleri, bir çok evde süs eşyası olarak değerlendiriliyor.
Yaralı kekliği iyileştirip, yaşatmak için yaptığı kafesle, mesleğe ilk adımını atan Nuri Bozdemir, aradan geçen 40 yılda yüzlerce kafes yaptığını belirtti.
Simav'ın turistik Eynal kaplıcalarına turlarla gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği keklik kafesleri 75 ila 150 lira arasında alıcı buluyor. Geçimini keklik kafesi, oyuncak sepet ile küfe yaparak sağlayan Bozdemir, "Kafes ve sepet örme sanatını öğretmek için çırak bulamıyorum. Halk Eğitim Merkezi tarafından bir kurs açılırsa, ücretsiz kurs vermeye hazırım, yeter ki bu sanat yok olmasın" dedi. (MEİ-EFE)

23.01.2017 11:54:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Müdür Muhammed Ender Gümüş: Ziraat Odası, bizim en büyük destekçimiz
YEREL

MÜDÜR MUHAMMED ENDER GÜMÜŞ: ZİRAAT ODASI, BİZİM EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ
Uluoymak 1 Eylülspor Play-Off'a hazır
YEREL

ULUOYMAK 1 EYLÜLSPOR PLAY-OFF'A HAZIR
Balık fiyatları düştü
YEREL

BALIK FİYATLARI DÜŞTÜ
Orman muhafaza memurlarına yeni üniforma
YEREL

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARINA YENİ ÜNİFORMA
Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

KÜTAHYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Simav'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

SİMAV'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Kütahyaspor: 1 - Van Büyükşehir Belediyespor : 2
YEREL

KÜTAHYASPOR: 1 - VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR : 2