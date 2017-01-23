YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ağacı sanata dönüştürüyor

Ağacı sanata dönüştürüyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde bir vatandaş, 40 yıldır kara pıynar ve akça ağaç dallarını sanata dönüştürüyor.

Simav'ın Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Nuri Bozdemir, ağaç dallarından keklik kafesi yaparak geçimini sağlıyor.

Dağda gezerken bulduğu yaralı kekliği koymak için ilk kafesini yapan bozdemir, kafesleri, bir çok evde süs eşyası olarak değerlendiriliyor.

Yaralı kekliği iyileştirip, yaşatmak için yaptığı kafesle, mesleğe ilk adımını atan Nuri Bozdemir, aradan geçen 40 yılda yüzlerce kafes yaptığını belirtti.

Simav'ın turistik Eynal kaplıcalarına turlarla gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği keklik kafesleri 75 ila 150 lira arasında alıcı buluyor. Geçimini keklik kafesi, oyuncak sepet ile küfe yaparak sağlayan Bozdemir, "Kafes ve sepet örme sanatını öğretmek için çırak bulamıyorum. Halk Eğitim Merkezi tarafından bir kurs açılırsa, ücretsiz kurs vermeye hazırım, yeter ki bu sanat yok olmasın" dedi. (MEİ-EFE)



23.01.2017 11:54:15 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER