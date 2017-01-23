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Uluoymak 1 Eylülspor Play-Off'a hazır



(Fotoğraflı)



Mehmet Altıntaş

KÜTAHYA (İHA) - Gediz-Emet-Hisarcık 1. Amatör Küme maçlarının bitimine bir hafta kala Emet Borspor kendi sahasında Uluoymak 1 Eylülspor'u 3-0 yenerek Play-off'a çıkmasını son haftaya bıraktı.

Hisarcık'ta, Hisarcık Belediyespor Emetspor'u ağırladı ve net bir skorla 4-0 galip geldi.

Günün diğer maçı ise Yeşilçay sahasında oynandı. Yeşilçayspor Kulübü Muhipler Fatihspor Kulübü ile oynadığı maçta son dakikada yediği golle 1-0 yenilerek matematiksel olarak 1.Amatöre veda eden ilk takım oldu.

U17 takımlarının maçlarında, gençlerin hayli hırslı ve azimli mücadeleleri gözlendi.

-Bu haftanın toplu maç sonuçları:

Emet Borspor Kulübü 3-0 Uluoymak 1 Eylülspor Kulübü

Hisarcık Belediyespor Kulübü 4-0 Emetspor Kulübü

Yeşilçayspor Kulübü 0-1 Muhipler Fatihspor Kulübü

-Önümüzdeki hafta maç programı:

Uluoymak 1 Eylülspor Kulübü - Yeşilçayspor Kulübü

Dayınlarspor Kulübü - Muhipler Fatihspor Kulübü

Emet Borspor Kulübü - Emetspor Kulübü

Hisarcık Belesiyespor Kulübü (bay)

-U17 maç sonuçları:

Uluoymak 1 Eylülspor Kulübü 0-5 Muhipler Fatihspor Kulübü

Dayınlarspor Kulübü 3-2 Gediz Gençlikspor Kulübü

Hisarcık Belesiyespor Kulübü 0-5 Erdoğmuşspor Kulübü

(MA-EFE)



23.01.2017 11:54:49 TSI

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