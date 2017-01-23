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Uluoymak 1 Eylülspor Play-Off'a hazır

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:50
Uluoymak 1 Eylülspor Play-Off'a hazır
Uluoymak 1 Eylülspor Play-Off'a hazır

(Fotoğraflı)

Mehmet Altıntaş
KÜTAHYA (İHA) - Gediz-Emet-Hisarcık 1. Amatör Küme maçlarının bitimine bir hafta kala Emet Borspor kendi sahasında Uluoymak 1 Eylülspor'u 3-0 yenerek Play-off'a çıkmasını son haftaya bıraktı.
Hisarcık'ta, Hisarcık Belediyespor Emetspor'u ağırladı ve net bir skorla 4-0 galip geldi.
Günün diğer maçı ise Yeşilçay sahasında oynandı. Yeşilçayspor Kulübü Muhipler Fatihspor Kulübü ile oynadığı maçta son dakikada yediği golle 1-0 yenilerek matematiksel olarak 1.Amatöre veda eden ilk takım oldu.
U17 takımlarının maçlarında, gençlerin hayli hırslı ve azimli mücadeleleri gözlendi.
-Bu haftanın toplu maç sonuçları:
Emet Borspor Kulübü 3-0 Uluoymak 1 Eylülspor Kulübü
Hisarcık Belediyespor Kulübü 4-0 Emetspor Kulübü
Yeşilçayspor Kulübü 0-1 Muhipler Fatihspor Kulübü
-Önümüzdeki hafta maç programı:
Uluoymak 1 Eylülspor Kulübü - Yeşilçayspor Kulübü
Dayınlarspor Kulübü - Muhipler Fatihspor Kulübü
Emet Borspor Kulübü - Emetspor Kulübü
Hisarcık Belesiyespor Kulübü (bay)
-U17 maç sonuçları:
Uluoymak 1 Eylülspor Kulübü 0-5 Muhipler Fatihspor Kulübü
Dayınlarspor Kulübü 3-2 Gediz Gençlikspor Kulübü
Hisarcık Belesiyespor Kulübü 0-5 Erdoğmuşspor Kulübü
(MA-EFE)

23.01.2017 11:54:49 TSI
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