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Manavgat'a 200 kişilik Kız öğrenci Yurdu



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA) - AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Manavgat Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfına Kız öğrenci yurdu için ödenek tahsis edildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Manavgat Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 200 kişi kapasiteli Kız öğrenci yurdu yapılması için 8 Milyon 849 Bin 673tl ödenek tahsis edildiğini söyleyen Öz: 'Mimar Sinan Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait olan 3 bin 514 M2'lik arsa üzerine yapılacak olan Kız öğrenci yurdunun ihale işlemlerine başlanmıştır. Yapılacak olan Kız öğrenci yurdu inşaatı tamamlandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına devredilecektir. Yurt İnşaatına ihale işlemleri tamamlanır tamamlanmaz başlayacaktır. Kız öğrenci yurdunun Manavgat'ımıza, vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

(k)



23.01.2017 11:54:56 TSI

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