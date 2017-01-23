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Maltepe'de Erzurumlular Vakfında 4. Dengizek dönemi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Merkezi Maltepe'de bulunan Erzurumlular Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Suha Dengizek'in tek liste halinde katıldığı genel Kurul toplantısında yeni isimlerin de dahil edildiği güçlü bir yönetim kurulu seçilerek işbaşına geldi.

Dengizek 4. kez Vakıf Başkanı

Sempatik, başarılı ve renkli kişiliği ile 4. ncü kez vakıf Başkanı seçilen Suha Dengizek yönetimindeki Erzurumlular Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı, şuanda Erzurum vakıfları içinde Türkiye'de en faal sivil toplum kuruluşu durumda olduğunu konuşmacılarda özellikle vurguladılar.

Genel kurul toplantısında, Erzurum'lu hemşehrilerin yoğun ilgi gösterdiği, üst düzey bürokratın, işadamının ve sanat çevresinin de yer aldığı genel kurulun divan heyetine Av. Şuayip İçli başkanlığında Mücahit Güngör, Kasım Karakaş, Necmi Rende seçildiler.

DENGİZEK, EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ KÜLLİYEMİZİ HAYATA GEÇİRMEKTİR

Genel kurul toplantısında vakfın faaliyetleri hakkında konuşma yapan Vakıf Başkanı Süha Dengizek, "Göreve geldiğimizde söz verdiğimiz tüm projeleri teker teker hayata geçiriyoruz, şuan en önemli hedefimiz külliyemizi hayata geçirmektir" dedi.

Dengizek, "Vakfımız, altı katlı binasını faaliyete geçirdiğimiz günden beri, tüm hemşehrilerimizin ikinci adresi olma konumuna gelmiştir. Vakfımız, tüm hemşehrilerimizin Kültür Evi, Kültür Ocağı olmuştur.

Vakfımızın faaliyetlerini yürütmemizde bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize cani gönülden teşekkürlerimi sunarım.

Hepimizin derdi Erzurum, Erzurumluya hizmet etmek, Erzurum'un derdiyle dertlenmek, sevinciyle sevinmek, gayemiz de amacımızda budur. Vakıf olarak kültürümüzü yaşatmak, eğitim çalışmalarına destek olmak, yardımlaşma ve dayanışmanın güzel örneklerini sergilemek aynı zamanda Erzurum dışındayken de Erzurum'a ekonomik katkı sağlamak gibi bir gayret içindeyiz. Bu sebeple vakıf bünyemizde oluşturduğumuz yatırım teşvik komisyonu marifetiyle Erzurum'a yatırım yapmayı düşünen işadamı ve sanayicilerimize rehberlik görevi yapmaktayız. Amacımız cazibe merkezi konumundaki Erzurum'a sermaye

Gençlerin eğitimine destek için burs çalışmamıza katkınızı bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde çok daha önemli projeleri hayata geçireceğiz ve hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Birde özellikle burs konusunda çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen öğrenci burs konusunda desteklerinizi bekliyoruz. Katılım gösteren mütevelli üyelerimize ve hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunarım" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'da hemşerilerine kısa bir konuşma yaptı.

Erzurumlular Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Yönetimine yine çok güçlü isimler katıldı. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu şu isimlerden oluştu;

Suha Dengizek (İşadamı), Abiş Hopikoğlu (Sanayici), Ahmet Ağırman (Genel Müdür), Ahmet Altay ( Bürokrat), Aydın Ayyıldız (İşadamı), Abdulaziz Yağız (İşadamı), Bülent Keskinler (Profesör), Bülent Gül ( İşadamı), Cemal Şengel (İşadamı), Prof. Dr. Cevat Gerni (Dekan), Çetin Ürüt ( Müfettiş), Ejder Maliki Batur (Bld. Bşk. Yardımcısı), Erdinç Özdemir ( Bürokrat), Esat Nuhoğlu (Bürokrat), Fahri Görer (Em. Emniyet Md), Ferhan Akbaş (Bürokrat), Fikrettin Şahin (Profesör), Gürbüz Aslan (İşadamı), Hasan Keskin ( Mali Müşavir), Hasan Koç ( Sendika Başkanı), Hüseyin Karakaya ( Mimar), İbrahim Erkal) ( Sanatçı), Kamil Uğurlu ( İşadamı), Kasım Karakaş ( Müdür Yardımcısı), Kürşat Şahin ( Bürokrat), Lütfü Çelebi ( Genel Müdür Yardımcısı), Mehmet Özhancı ( İşadamı), Metin Taş ( İşadamı), Murat Aygün (İşadamı), Mustafa Akın ( İşadamı), Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı (Milletvekili), Mücahit Güngör ( Müdür), Necmi Akalın ( İşadamı), Neşe Şairoğlu ( Öğretmen ), Selim Çelik ( Bld. Bşk. Yrd), Serdar Sengir ( Bürokrat), Servet Bastem (İşadamı), Sinan Bayraktar ( Hastaneler Daire Başkanı), Suat Önal (İşadamı), Süleyman Genç ( Kiptaş Gn. Md. Yrd. ), Şuayp İçli (Avukat), Taner Ertuğrul (İşadamı), Yusuf Cebeci (İşadamı), Taylan Mesutgil ( İşadamı), Temel Aslan ( Bürokrat), Zekai Özaslan ( İşadamı), Zeki Karakelle ( İBB. Müdür), Zafer Tarıkdaroğlu ( Bakan Öz.Kal. Md.), Zinnur Zülal ( İşadamı), Özcan Uluğ (İşadamı), idris Güllüce (Bakan), M. Belma Satır (Milletvekili), Ahmet Selamet (Bürokrat), Ebubekir Taşyürek (İBB Bşk. Dnşm.), Serdar Taflan (Genel Müdür), Nihat Önal (İşadamı)

(ERZ-AT-Y)



23.01.2017 12:00:47 TSI

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