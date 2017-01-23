23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Barış Mahallesi'nin doğu ve batısı buluşuyor

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:00
Barış Mahallesi'nin doğu ve batısı buluşuyor
Barış Mahallesi'nin doğu ve batısı buluşuyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, Barış Mahallesi'nin doğu ve batısını ayıran vadiyi doldurma kararı aldı. Dolumun ardından yapılacak yeni yolla iki yakada buluşmuş olacak.
Kepez Belediyesi, Barış Mahallesi'nin iki yakasını, küçük bir vadiyi hafriyatla doldurduktan sonra yapacağı yolla bir araya getiriyor. Belediye ayrıca, doğu ve batı aksında bulunan 2906 Sokak'ta yaşanan 'vadi' sorununu ortadan kaldırıyor.
Vadi engelinden dolayı doğu ve batıdaki araçların geçişinin olmadığını Başkan Tütüncü'ye ileten Barış Mahalle Muhtarı İsmet Keskin, bölge sakinlerinin 2906 Sokak'ın iki yakasının birleştirilmesi talebini de iletti. Başkan Tütüncü de Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır ve Fen İşleri Müdürü Ali Aslan ile sokağın birleşmesine engel olan vadide incelemelerde bulundu.
Tütüncü, vadiyi hafriyatla doldurduktan sonra yapacakları yolla 2906 Sokak'ı birleştireceklerini söyledi. Başkan Tütüncü, "Zor doğa şartları yatırımlara engel değil. Yeter ki niyetiniz ve azminiz olsun. Barış Mahallesi'nin iki yakasını yeni yolla birleştiriyoruz." dedi.
(SM-

23.01.2017 12:05:28 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sea To Sky Enduro Yarışları'na doğru
YEREL

SEA TO SKY ENDURO YARIŞLARI'NA DOĞRU
Muratpaşa'da Türkü resitali
YEREL

MURATPAŞA'DA TÜRKÜ RESİTALİ
Manavgat'a 200 kişilik Kız öğrenci Yurdu
YEREL

MANAVGAT'A 200 KİŞİLİK KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Oyuncak Müzesi gün sayıyor
YEREL

OYUNCAK MÜZESİ GÜN SAYIYOR
Muratpaşa Belediyesi'nin sosyal hizmetleri 21 bin kişiye ulaşıyor
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NİN SOSYAL HİZMETLERİ 21 BİN KİŞİYE ULAŞIYOR
Kültür ve Sanat Komisyonu, Başkan Genç'i ziyaret etti
YEREL

KÜLTÜR VE SANAT KOMİSYONU, BAŞKAN GENÇ'İ ZİYARET ETTİ
Antalya'da planlı elektrik kesintisi
YEREL

ANTALYA'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
100 ünlü güreş devesi kapalı spor salonu için güreşti
YEREL

100 ÜNLÜ GÜREŞ DEVESİ KAPALI SPOR SALONU İÇİN GÜREŞTİ
Beşiktaş kafilesi, Alanya'ya geldi
YEREL

BEŞİKTAŞ KAFİLESİ, ALANYA'YA GELDİ
erik Belediyespor Sandıklısporu 3 golle geçti
YEREL

ERİK BELEDİYESPOR SANDIKLISPORU 3 GOLLE GEÇTİ
Satranç: Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası
YEREL

SATRANÇ: TÜRKİYE KÜÇÜKLER, YILDIZLAR VE EMEKTARLAR ŞAMPİYONASI
11. Kumluca Deve Güreşleri yapıldı
YEREL

11. KUMLUCA DEVE GÜREŞLERİ YAPILDI
Davraz'da 1,5 metreyi aşan karda kayak keyfi
YEREL

DAVRAZ'DA 1,5 METREYİ AŞAN KARDA KAYAK KEYFİ
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztek:
YEREL

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZTEK:
Antalya'daki zincirleme kaza anı kameralara yansıdı
YEREL

ANTALYA'DAKİ ZİNCİRLEME KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI
Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası sona erdi
YEREL

BÜYÜKLER TÜRKİYE TEKVANDO ŞAMPİYONASI SONA ERDİ
Konyaaltı Belediyesi 2.ATM Parkı tamamladı
YEREL

KONYAALTI BELEDİYESİ 2.ATM PARKI TAMAMLADI
Badminton Milli Takım kampı Antalya'da başladı
YEREL

BADMİNTON MİLLİ TAKIM KAMPI ANTALYA'DA BAŞLADI
ASAT yağmur suyu drenaj çalışmalarına devam ediyor
YEREL

ASAT YAĞMUR SUYU DRENAJ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Muratpaşa'da Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri
YEREL

MURATPAŞA'DA ADALET VE DEMOKRASİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Muratpaşa'da 'Alyazma' eğitimleri devam ediyor
YEREL

MURATPAŞA'DA 'ALYAZMA' EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
Muratpaşa Belediyesi'nden 97 yaşındaki Bekir Dede'ye tırabzan
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN 97 YAŞINDAKİ BEKİR DEDE'YE TIRABZAN
Hamza Taş Bulvarı'na 35 bin ton asfalt
YEREL

HAMZA TAŞ BULVARI'NA 35 BİN TON ASFALT
Kepez'den Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne yeni pazar alanı
YEREL

KEPEZ'DEN MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ'NE YENİ PAZAR ALANI