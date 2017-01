YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Müdür Muhammed Ender Gümüş: Ziraat Odası, bizim en büyük destekçimiz

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Ziraat Odası Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gümüş, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce yapılan hizmetiçi eğitimler, çiftçi eğitim ve yayım faaliyetleri gibi etkinlikler dolayısıyla, Kütahya Ziraat Odası Başkanı Ömer Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek, teşekkür belgesi takdim etti.

Gerek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gerekse İl Özel İdaresi'nin desteği ile hayata geçirilen proje ve çalışmalar ile daima üreticilere destek olma ve tarıma değer katma çabası içerisinde olduklarını belirten Ender Muhammed Gümüş, "Hiç şüphesiz bu özverili çalışmalarımızda bize her türlü katkı ve desteği sağlayan başta Kütahya Ziraat Odası olmak üzere tüm paydaş kuruluşlarımıza, yenilikleri benimseme gayreti ve isteği ile tarımsal faaliyetlerini sürdüren, çağın ve dünya pazarlarının gerektirdiği koşullara adapte olan ve olmaya gayret eden çiftçilerimize teşekkür ederim" dedi.

Kütahya Ziraat Odası Başkanı Ömer Demirtaş, "Biz her zaman memleketimize ve milletimize faydalı bir şey yapıldığında varız. Ben çok memleket gezdim birlik ve beraberlik gibisi yok. Biz kardeş kuruluşlarız. Her zaman olduğu gibi birbirimize sırtımızı dayamalıyız" dedi.

Gümüş, Demirtaş ile, "Kütahya tarımının dünü bugünü ve geleceği ile Kütahya Çiftçisine nasıl daha fazla para kazandırabiliriz?. Üretimi daha da nasıl artırabiliriz?" gibi konularda istişarede bulunuldu. (EFE)



23.01.2017 12:08:28 TSI

