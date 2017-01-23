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Genç'te araç park yasağı



Sinan Atan

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Komisyon Başkanlığınca alınan kararla, Cumhuriyet Caddesi'nin bazı kısımları araç parkına yasaklandı.

Genç'in en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nin bazı kısımları hem güvenlik nedeniyle hem de trafik akışının rahatlaması amacıyla araç parkına yasaklandı. Genç'in en önemli sorunları arasında yer alan park sorunu, ilçe trafik komisyonunda alınan kararla çözüme kavuşturulması öngörülüyor. Özellikle belli saatlerde caddeye yapılan parklar yüzünden trafik ilerlemezken, uzun araç kuyrukları oluşuyordu. Araç kuyruklarının yanı sıra trafik yüzünden sık sık tartışmanın yaşandığı Cumhuriyet Caddesinin bazı kısımları araç parkına yasaklandı. Bu hafta başında uygulamaya konulan karar sonrası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta başından beri sabah 09.00'dan akşam 17.00'ye kadar caddeye araç parkına izin vermiyor. Trafik ekipleri ise sürekli ring halinde önce anonslar yaparak araç sürücülerini uyarırken, ardından uyarıları dinlemeyen araç sürücülerine ceza kesiyor.

(SA-MP-Y)



23.01.2017 12:09:24 TSI

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