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Başkent'te hayvan dostu örnek işletme



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Ankara Beşevler'deki bir işletme, sokak hayvanlarına kapılarını açarak hem hayvanlara sıcak bir yuva oluyor hem de farkındalık oluşturarak vatandaşın da duyarlılığını sağlıyor.

Beşevler'de hayvan dostu işletme Arabica Coffee House Beşevler, en soğuk kış günlerinde sokaktaki canlarımıza kapılarını açtı ve onların ısıtıcıların yanında veya içeride ısınıp uyumasını sağladı.

Yaşam felsefeleri ve vicdanları kadar, hizmet anlayışlarını da beğendiklerini ifade eden müşteriler, "Burayı tanımıyorsanız tanıyın, denemediyseniz deneyin. Onları siz de çok seveceksiniz. İnsanlığınızla örnek olduğunuz için teşekkür ederiz; kazancınız ve bereketiniz, vicdanınız ölçüsünde çok bol olsun. Sağolun örnek işletme" ifadelerini kullandı.

(JA-SO-Y)



23.01.2017 12:15:10 TSI

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