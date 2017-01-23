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Uyuşturucuyla yakalanan kamyonla ilgili firmadan açıklama geldi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:12
Uyuşturucuyla yakalanan kamyonla ilgili firmadan açıklama geldi
Uyuşturucuyla yakalanan kamyonla ilgili firmadan açıklama geldi
- Alaşehirli Uçak Kardeşler Firması kendilerine ait olmamasına rağmen, Bursa'da 162 kilo uyuşturucu madde ele geçirilen kamyonda logolarının bulunmasına tepki gösterdi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ihracatçı firma olan Uçak Kardeşler firması, şirketlerine ait logonun Bursa'da uyuşturucu madde ele geçirilen bir kamyonda bulunmasına sert tepki gösterdi. Firma sahiplerinden Ali Uçak, kamyonun kendileri ile bir bağlantısının bulunmadığını belirterek, "Konuya ilişkin herhangi bir soruşturma olmamasına rağmen bazı art niyetli çevrelerce sosyal medya üzerinden şirketimiz, böyle iğrenç bir olayla ilişkilendirilmeye çalışılmış, bu nedenle bu kişiler ve kamyon sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." dedi.
Alaşehir'in en önemli ihracatçı firmalarından biri olan Uçak Kardeşler Firması adına bir açıklama yapan Ali Uçak, "18 Ocak 2017 tarihinde Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile 35 AK 7602 plakalı kamyon içerisinde 162 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Suça konu, şirketimiz ile hiç bir ilgisi bulunmayan kamyonun baş kısmında iznimiz ve bilgimiz olmaksızın şirketimiz Uçak Kardeşler firmasının logosunun kullanıldığı tarafımızca farkedilmiştir. Şirketimizin hukukçuları tarafından talimatlarımız uyarınca hemen olaya müdahale edilmiş ve şirket logolarımız görüntülerden kaldırılması sağlanmıştır. Ancak şirketimizin konuyla uzaktan yakından herhangi bir ilgisi bulunmamasına rağmen ve şirketimiz hakkında bu konuya ilişkin herhangi bir soruşturma olmamasına rağmen bazı art niyetli çevrelerce sosyal medya üzerinden şirketimiz, böyle iğrenç bir olayla ilişkilendirilmeye çalışılmış, bu nedenle bu kişiler ve kamyon sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Şirketimizin yakalanan kamyon ile hiçbir ticari veya hukuki ilişkisinin olmadığını bildirir, bu hususu şirketimiz aleyhine kullanmaya çalışacak art niyetli kimseler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.
(SC-Y)

23.01.2017 12:17:09 TSI
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