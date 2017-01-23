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Dündar muhtarları ağırladı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:13
Dündar muhtarları ağırladı
Dündar muhtarları ağırladı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede görev yapan muhtarlar ile bir araya gelerek, mahallelerin sıkıntılarının giderilmesi için fikir alış verişinde bulundu.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın ve ilçede görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi. Ördekli Kültür Merkezi'nde ağırladığı muhtarların sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Başkan Dündar, "Muhtarlarımız demokrasinin temel taşı. Halkımızın temsilcileri, biz yöneticilerin de ortaklarıdır. Başarıyı muhtarlarla birlikte iş birliği yaparak yakalıyoruz. Merkezden en uç noktaya kadar neredeyse her mahallemizde bir şantiyemiz var. Muhtarlarımız, mahallelerindeki sorunları en iyi bilen kişiler. Kendileri ile sık sık bir araya gelip hem meseleleri tespit ediyor, hem de çözüm üretiyoruz" dedi.
Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın ve ilçede görev yapan muhtarlar, Başkan Dündar'a yaptığı hizmetler ve kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.
(MŞ)

23.01.2017 12:17:49 TSI
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