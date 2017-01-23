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Bağlar Belediyesi yöneticileri esnafı ziyaret etti



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Başkanı Birsen Kaya Akat, belediye yöneticileriyle birlikte Sunay Caddesi esnafını ziyaret etti.

Sunay Caddesi'nde bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat her zaman halkının hizmetinde olacağını belirtti. Halkının görüşme ve önerilerine önem verdiklerini anlatan Akat, "Bir program dahilinde halkımızın sorun ve sıkıntılarını dinlemek için ziyarete geldik. Bir birey toplumda tek başına bir şey ifade etmez ama bir halk olarak çok şeyi ifade eder. Bizde halkımızla varız. Esnaflarımızın sıkıntılarını kendi sıkıntımız olarak görüyoruz. İyi ve kötü günde de birlikte olacağız" dedi.

(İHA-MP-Y)



23.01.2017 12:17:34 TSI

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