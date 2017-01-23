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Nilüfer'den muhteşem geri dönüş

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:16
Nilüfer'den muhteşem geri dönüş
Nilüfer'den muhteşem geri dönüş

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, 14. hafta maçtında Aziziye Belediyesi Termalspor karşılaştı. Maçın ilk yarısını 18-12 geride bitiren Nilüfer Belediyespor, müthiş bir geri dönüşle sahadan 29-28 galip ayrıldı.
Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi ikinci yarı ilk maçında evinde Aziziye Belediyesi Termalspor'u ağırladı. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya kötü bir başlangıç yapan Nilüfer Belediyespor, rakibinin etkili oyununa karşılık veremedi ve maçın ilk yarısını 18-12 geride tamamladı.
Nilüfer Belediyespor, aradaki farkı azalttı. İkinci yarının ilk beş dakikasında 6 gol bulan yeşil mavi beyazlı ekip, durumu 20-18'e taşıyarak aradaki farkı ikiye indirdi. İlerleyen dakikalarda her iki ekip de kontrollü oyununu sürdürdü. Bitime son 5 dakika kala Nilüfer Belediyespor, 27-27 eşitliği sağladı. Son dakikaların büyük çekişme ve heyecan içinde geçtiği mücadelede yeşil mavi beyazlı ekip, son iki dakikada ilk kez öne geçti. Kalan dakikalarda da oyun üstünlüğünü koruyan Nilüfer Belediyespor, karşılaşmadan 29-28 galip ayrıldı. Yeşil mavi beyazlı ekip, bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti.
Nilüfer Belediyespor'da maçın 20. dakikasında oyuna giren Milli kaleci Kayhan Akat, üstün performansla yıldızlaşırken, Oleg de attığı golle takımın en skoreri oldu.
Maçtaki büyük çekişmeyi sporcular kadar heyecanla takip eden kulüp yöneticileri, son düdükten sonra sahaya girerek sporcuların galibiyet sevincine ortak oldu.
(MŞ)

23.01.2017 12:21:40 TSI
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