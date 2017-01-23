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Adana'nın yaylalarında kar şenliği

- Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun mücadelesi sonucu, kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı Toroslar'ın eteklerindeki yaylalara vatandaşlar sorunsuz ulaşım sağladı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü 7 ilçede, köy yolları ve merkez mahallelerdeki yolların açık kalmasını sağlayan Adana Büyükşehir Belediyesi, güneşli havayı fırsat bilip, karla kaplanan yaylalara akın eden Adanalılara da kesintisiz ulaşım imkanı sunarak, aileleriyle birlikte piknik yapmalarını sağladı. Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylası'na çocuklarıyla birlikte giden vatandaşlar, kardan adam yapıp, kartopu oynayarak hoşça vakit geçirirken, Torosların eteğinde doyasıya mangal keyfi yaşadı.



Uçak pisti gibi yayla yolu

Yoğun kar yağışının sona ermesi ve güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilen Adanalılar, karne alıp, yarı yıl tatiline giren çocuklarıyla birlikte Adana'nın gözde yaylalarından Kızıldağ'a akın etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından iki yıl önce genişliği 20 metreye ulaştırılan 15 kilometrelik asfalt yol, 1666 rakımlı Kızıldağ Yaylası'na sorunsuz erişim sağladı. Adana Büyükşehir Belediyesi kar timlerinin gayretli çabalarıyla kalınlığı 3 metreyi bulan kar yağışına rağmen açık tutulan Kızıldağ Yaylası yoluna arabalarını park eden vatandaşlar, karın keyfini çıkardı. Çocuklar kartopu oynayıp, kardan adam yaparken, büyükler beraberlerinde getirdikleri mangalları yakıp, kebap, ızgara ve sucuk pişirerek karınlarını doyurdu.



7 ilçede 600 kilometre yol açık tutuldu

Aladağ, Tufanbeyli, Feke, Pozantı, Saimbeyli, Kozan ve Karaisalı'da günlerce karla boğuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede 17 greyder, 15 loder, 6 dozerle 7/24 çalışma yürütmüş, sorumluluk bölgesinde 600 kilometrelik yol ağının açık kalmasını sağlamıştı. Kar üstünde piknik keyfini yaşayıp, oksijen depolayan Adanalılar, yaylalara kolaylıkla ulaşmalarını sağlayan Başkan Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti.

(ELF-Y)



23.01.2017 12:21:56 TSI

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