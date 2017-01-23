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Mardin'de 12 kamu personeli ihraç edildi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:17
Mardin'de 12 kamu personeli ihraç edildi

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de çeşitli kurumlarda görev yapan 12 kamu personeli, yeni çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edildi.
682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yeni kararnameye göre, Mardin'de çeşitli kurumlarda görev yapan 12 kamu personeli görevlerinden ihraç edildi. Yeni kararnamede 10 Kasım 2016'da Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'e gerçekleştirilen saldırıyla ilgili cezaevinde tutuklu bulunan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü T.A. ve Yazı İşleri Şefi Ş.M.'nin de aralarında bulunduğu 12 kamu çalışanı görevlerinden ihraç edildi. Kararnamede ayrıca daha önce Mardin Vali Yardımcılığı görevinde de bulunmuş olan Selim Palamut ile Hüseyin Avcı da ihraç edilen kaymakamlar arasında bulunuyor.
(MSK-MP-Y)

23.01.2017 12:22:03 TSI
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