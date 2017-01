YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İzcilerden şehide saygı, teröre lanet

İzcilerden şehide saygı, teröre lanet



ADANA (İHA) - Büyükşehir'in desteklediği izcilik etkinliğinde, gençlerin fiziksel, sosyal ve manevi açıdan gelişimine katkı konuldu. Kamp etkinliğinin dışında yürüyüş de yapan izciler, şehitleri saygı ve rahmetle andı, teröre lanet okudu.

5 Ocak Adana'nın Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde yapılması planlanan ancak kötü hava şartları nedeniyle ertelenen ''Kurtuluşa İlk Adım İzci Kampı'' DSİ Baraj Çamlığı'nda gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda, Adana Gençlik Spor Doğa ve İzcilik Kulübü Başkanlığı'nın organize ettiği kampa her yaştan yaklaşık 400 izci katıldı.



Gençlerin her açıdan gelişimine katkı

Söz konusu izcilik kampına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün gençlere ve sportif faaliyetlere verdiği önem doğrultusunda destek verdiklerini belirten Büyükşehir bürokratları, çocukların ve gençlerin sportif açıdan, manevi yönden gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Büyükşehir bürokratları şunları söyledi:

"Adana Büyükşehir Belediyesi olarak biz sadece bir kampa destek vermedik. Bu kampla çocuklarımızın ve gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olmalarına, sosyalleşmelerine, ekip halinde çalışma becerilerinin gelişmelerine, doğayı ve çevreyi sevmelerine, keşfetme ve öğrenme şevklerinin gelişmesine destek verdik. Bundan sonra da gençlerimize her konuda destek vermeye devam edeceğiz."



Şehide saygı teröre lanet

Etkinlikte kamp faaliyetlerinin dışında Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanlığı Adana İzcilik İl Temsilciliği Adana İzcileri Vatan Bayrak Ezan Şehitlerine Saygı Yürüyüşü düzenlendi.

Kamp alanından araçlarla Duygu Kafe önüne gelen izciler meşale ve bayraklarla, vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitler için saygı yürüyüşü yaptı. ''Şehitler ölmez vatan bölünmez, polise, askere kalkan eller kırılsın'' sloganları ile ilerleyen izcilere vatandaşlar alkış ve araçlarının klakson sesleri ile destek verdi. Hastaneler Kavşağı'nda şehitler için edilen duaların ardında son bulan yürüyüşe, izcilerin yanı sıra Büyükşehir bürokratları ve konuklar katıldı.



Kamp ihtiyaçlarını büyükşehir karşıladı

Adana Gençlik Spor Doğa ve İzcilik Kulübü Başkalığı'nca organize edilen kamp etkinliğine Adana Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimleri destek verdi. İzcilerin yemekten sağlığa, ulaşımdan temizliğe kadar her türlü ihtiyacı karşılandı.Ayrıca acil durumlara müdahale edebilmek için Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ambulans, doktor, sağlık ekibi de 3 gün boyunca aktif olarak görev yaptı.

