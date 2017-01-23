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Gaziantep'te çifte Fuar heyecanı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te "8. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM)" ile ''13. Gıda Fuarı (GAPFOOD)" 26 Ocak Perşembe günü açılacak.

Gaziantep Sanayi Odası tarafından, Gaziantep Ticaret Odası, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Gaziantep Ziraat Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Güneydoğu İhracatçılar Birliği'nin destekleriyle Akort Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen GAPTARIM ve GAPFOOD fuarları, önümüzdeki hafta ziyaretçilerle buluşacak. Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 26-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek çifte fuara, 180 firma markalarıyla katılacak.



Fuara Gaziantep'in yanı sıra Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Düzce, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'dan gelecek firmalar, tarım makinaları, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, gübre, ilaçlama, yem katkı maddeleri ve gıda ürünlerini sergileyecekler.

Eş zamanlı olarak düzenlenen fuarlar, bu yıl da birbirinde renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Akort Fuarcılık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Gaziantep Ticaret Borsası, Türk Veteriner Hekimler Birliği, Veteriner Hekimler Dayanışma Derneği, Gaziantep Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından, "3. Geleneksel Buzağı Güzellik Yarışması" ve "3. Geleneksel Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması" düzenlenecek.

Birlikler ve Odalar tarafından çiftçileri bilinçlendirmeye yönelik çeşitli etkinliklerin yapılacağı fuarlara, çevre il ve ilçelerden araçlarla ulaşım sağlanacak.Bu yıl 100 bin ziyaretçinin beklendiği fuarlar, 4 gün boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.



"Sektöre destekler artırılmalı"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yaptığı değerlendirmede, tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerinin Gaziantep ve ülke ekonomisine katkılarının büyük olduğunu ifade etti.

Dünya nüfusunun artmasının gıdaya olan ihtiyacı her geçen yıl daha da önemli hale getirdiğini belirten Konukoğlu, Türkiye'de bu sektörlere verilen desteklerin artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Hükumetin özellikle son dönemlerde bu sektörlere gereken desteği verdiğini söyleyen Konukoğlu," Bu oldukça güzel bir gelişme, ancak bu desteklerin daha da artarak devam etmesi üreticilerimiz ve çiftçilerimizi katma değeri yüksek ürünler üretmeye yönlendirecek. Ülke olarak hedeflerimize ancak güç birliği yaparak ulaşabiliriz. Yeni, kaliteli ve katma değeri yüksek ürünlerin üretici ve tüketicilerle buluşacağı fuarlarımızın hayırlı olmasını diliyor, fuarların düzenlenmesinde emeği geçen ve katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

(KU-OE-Y)



23.01.2017 12:30:10 TSI

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