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Van STK'dan anket çalışması



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Sivil Toplum Konseyi (Van STK), kentte anket çalışması yaptı.

Sivil toplum kuruluşlarına yeni bir soluk olarak katılan Van STK, kuruluşundan kısa bir süre sonra çalışmalara başladı. Van'a sahip olmayı değil, Van'a sahip çıkmayı hedefleyen Van STK'nın ilk icraatı anket çalışması oldu. 50 kişilik ekiple 3 ayrı merkez ilçede anket çalışması yapan Van STK, bir günde 2 bin esnafı dinledi.

Van STK, bir günlük anket çalışması ile Van'ın sosyo-ekonomik sorunlarını dinledi. İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde anket çalışması yürüten 50 kişilik anketör, bir günde 2 bin esnafa ulaştı. Esnafın sosyo-ekonomik sorunlarını dinleyen anketörler, önümüzdeki günlerde sorunlarını raporlaştıracak. Büyük bir alan çalışması ile anket yapan Van STK, bu çalışma ile Van'ın sosya-ekonomik haritasını da oluşturmuş olacak.

(MSA-Y)



23.01.2017 12:30:51 TSI

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