YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehit Fethi Sekin futbol turnuvası başladı

Şehit Fethi Sekin futbol turnuvası başladı



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Bayraklı Belediyesi'nin kahraman polis memuru şehit Fethi Sekin anısına düzenlediği ve 5 gün sürecek futbol turnuvası Doğançay Futbol Tesislerinde başladı. Turnuvanın başlama vuruşunu şehidin oğlu Murat Tolunay Sekin yaptı.

İzmir Adliyesinde meydana gelen hain terör saldırısında teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin anısına düzenlenen futbol turnuvasına U10 kategorisindeki 28 profesyonel ve amatör takımlar katılıyor. Doğançay Spor Tesislerinde düzenlenen turnuvaya katılan futbolcular "Hepimiz birer Fethi Sekiniz" pankartı ile sahaya çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından turnuvanın başlama vuruşunu şehit Fethi Sekin'in oğlu Murat Tolunay Sekin gerçekleştirdi.

Futbolcular attıkları her golden sonra takım halinde asker selamı vererek şehitlerimize selam gönderdi. Turnuvada ilk maçlar Karşıyaka-Göztepe, Altay-Altınordu Yamanlar arasında gerçekleşti. Turnuva 27 Ocak Cuma günü final müsabakasıyla son bulacak.

Şehit Fethi Sekin Futbol Turnuvası kapsamında mücadele eden sporcular, dereceye girmeleri halinde ödüllendirilecek. Buna göre frikik, penaltı ve top sektirme yarışmalarında birinci olan sporculara spor ayakkabı, turnuvada finale çıkan iki kaleciye birer çift eldiven, dördüncü olan takıma kupa ve madalya, üçüncüye kupa ve madalya, ikinci olan takımına kupa, madalya ve kamp tişörtü, turnuvanın şampiyonuna ise kupa, madalya, kamp tişörtü ile eşofman takımı verilecek.

Spora ve ülke değerlerine sahip çıktıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da "Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'in adını düzenlendiğimiz futbol turnuvasına vererek, onun ismini ve kahramanlığını yaşatmak istedik. O, hain teröristlerle kahramanca çarpışarak, ülkemizi büyük bir faciadan kurtardı. Onun için ne söylesek az. Bu olay bir kez daha bize gösterdi ki, bu ülkede kahramanlar hiçbir zaman bitmez, bu ülke asla bölünmez. Buna izin vermeyiz. Şehidimizin ruhu şad olsun. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.



(AG-Y)



23.01.2017 12:32:15 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER