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AFDOS üyeleri "Kış Ortası Su Kuşu Sayımı" faaliyetine katıldı



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) üyeleri hafta sonu Başmakçı Acı Göl ve Dinar Karakuyu Sulak Alanı'nda yapılan 'Kış Ortası Su Kuşu Sayımı' faaliyetine katıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş'in öncülüğünde yapılan Kış Ortası Su Kuşu Sayımı faaliyetine katılan doğa severler Acı Göl etrafında keyifli bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler. Bol bol kuş ve doğa fotoğrafları çeken AFDOS'lu sporcular faaliyet dolayısıyla AFDOS Yönetimine teşekkür ettiler.

Faaliyetler ilgili bir değerlendirmede bulunan AFDOS Kulüp Başkanı Mehmet Bilgiçer, "Ekibimize yakın ilgisi dolayısıyla AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş'e, yürüyüş esnasında kuşlarla ilgili bilgilendirmede bulunan AFDOS sporcumuz Zeynep Erturhan'a ve katılan tüm yol arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

(GC-



23.01.2017 12:32:43 TSI

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