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Toroslar'da metruk binaların yıkımları sürüyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve kötü görüntü oluşturan metruk binaların yıkımlarını sürdürüyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak Musalı Mahallesi'nde kaderine terk edilen 3 metruk bina iş makinalarıyla yıkıldı. Konuyla ilgili açıklamaya yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, metruk binaların görüntü kirliliğinin yanı sıra bali, tiner gibi kokulu madde ile alkol bağımlılarının yuvası haline gelmesi nedeniyle sosyal tehlike arz ettiğini vurgulayarak, belediye olarak Toroslar halkının huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmeye çalıştıklarını vurguladı. Metruk binaların yıkımlarını mahalle sakinleri ile bina sahiplerinin dilekçelerine istinaden gerçekleştirdiklerini de ifade eden Tuna, amaçlarının çağdaş ve modern Toroslar oluşturmak olduğunu belirtti. Tuna, "Kaderine terk edilmiş ve virane durumdaki bu tür binalar maalesef ki kokulu ve uçucu madde bağımlılarının yuvası haline gelebilir. Bu nedenle bizde sorumlu belediyecilik anlayışıyla ilçemiz sınırları içerisindeki bu tür binaların yıkımlarını mahalle sakinlerimizin ve bina sahiplerinin dilekçelerine istinaden gerekli incelemeleri yaptıktan sonra gerçekleştiriyoruz. Musalı Mahallemiz de 2014 mahalli idareler seçimlerinin ardından 6360 sayılı Büyükşehir Yasasıyla belediyemize bağlanan mahallerimizden bir tanesidir. Merkezdeki mahallerimizde olduğu gibi ilçemize yeni bağlanan mahallelerimizde de belediyecilik hizmetlerimizi en iyi şekilde yerine getirerek, en iyi yaşam koşullarını oluşturma gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, çevrelerinde bu tür binalar varsa bize en kısa süre ulaşmalarıdır" dedi.

(KRY-Y)



23.01.2017 12:34:28 TSI

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