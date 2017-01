YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kocamaz: "Merkezde yeni AVM yaptırmayacağız"

- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği üyeleriyle bir araya geldi

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, şehir içerisindeki küçük esnafları rahat ortamlarda çalıştırmak istediklerini ifade ederek, "Esnaflık mesleğini özellikle bu büyük alışveriş merkezleri çok fazla sekteye uğrattı. Onun için de biz yola çıkarken 'şehir merkezinde kesinlikle yeni alışveriş merkezleri yaptırmayacağız, yapılacaksa şehrin dışına inşa edilsin' dedik. Şehir esnafı rahat bir nefes alsın düşüncesindeyiz" dedi.

Başkanı Kocamaz, Orkide Restoran'da düzenlenen kahvaltıda Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği (MEPİAD) üyeleriyle bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıya Kocamaz'ın yanı sıra, MEPİAD Başkanı Özcan Demir ile yönetim kurulu üyeleri ve Mersin Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı. Perakende sektörünün yaşamış olduğu sıkıntıların konuşulduğu toplantıda konuşan Kocamaz, "Mersin hepimizin ortak paydası. Bu kentte yaşıyoruz, bu kentin havasını teneffüs ediyoruz, ekmeğimizi bu kentten kazanıyoruz. Dünyaya bakış açılarımız farklı olabilir ama bizi bir arada Mersin ortak paydası tutuyor. 30 Mart 2014 öncesi Mersin denildiği zaman merkezdeki 4 ilçe anlaşılırdı ama şu an Adana'dan, Antalya'ya kadar olan koskoca bir şehirden bahsediyoruz. Bu kadar geniş alana mümkün olduğu kadar adil ve eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz"diye konuştu.

30 Mart 2014 öncesi ne söz verdilerse hepsinin arkasında olduklarını ifade eden Kocamaz, "Belediyenin kaynakları kısıtlı. Burada yaşayan insan sayısına göre ödenekler geliyor. Mersin, limanıyla, serbest bölgesiyle, organize sanayi bölgeleriyle Türkiye'de vergi sıralamasında 6. sırada görünüyor ama Ankara'dan aldığı hizmetler açısından 24. sırada yer alıyor. Türkiye'yi ayakta tutan ilk 6 şehirden bir tanesi Mersin ve o yüzden hak ettiği değeri alması gerekiyor. Ama bugüne kadar Mersin genel ve yerel idarelerden hak ettiği hizmeti alamamış. Bu sebeple bir hizmeti üretirken öncelik sırası değişebiliyor" şeklinde konuştu.

İşsizlik sorununa da değinen Kocamaz, "Mersin'de işsizlik çok fazla. İşsizliğin fazla olması potansiyel suçlu insanları da artırıyor. Bizim istihdama imkan sağlamamız lazım. Bir kent düşünün ki yatırımcı yatırım yapmak istiyor ama ona tahsis edilecek alan yok. Göreve geldiğimiz yıl, Mayıs ayında Mersin'in imar problemi için 1/100 binlik planlara başladık, 2 yıl sonra bu imar planı Meclisten geçti ama Bakanlıkta inceleme aşamasında. Buna paralel olarak 1/100 binlik planların ardından 1/5000'lik planlar da Büyükşehir Meclisine gelecek. Onun arkasından 1/1000'lik planlara geçeceğiz. Trafikle ilgili çalışmaları da hemen başlatmıştık ve ulaşım master planımız da Ekim ayı içerisinde Bakanlığa sunuldu. Raylı sistemlerle ilgili proje ihalesine çıkıyoruz. Proje tamamlandıktan sonra da 2017 sonu veya 2018'in başında artık projenin inşaat ihalesine çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Merkezde yeni AVM yaptırmayacağız"

Şehir içerisindeki küçük esnafları rahat ortamlarda çalıştırmak istediklerini vurgulayan Kocamaz, "1/100 binlik plana göre yeni sanayi tesis alanları, lojistik alanlar tespit edildi ve onaylandıktan sonra özellikle şehir içerisindeki küçük sanayi sitesi esnafını daha rahat bir ortama taşımak istiyoruz. Kentsel dönüşüm ile ilgili de bugüne kadar fazla gayret gösterilememiş. Ama şu anda bütün ilçe belediyelerimiz ile beraber harekete geçmiş bulunuyoruz. Ben de bir esnafım ben de sizlerin içeresinden geldim. Sizin her şeye rağmen sürdürmeye çalıştığınız bu esnaflık mesleğini özellikle bu büyük alışveriş merkezleri çok fazla sekteye uğrattı. Onun için de biz yola çıkarken 'şehir merkezinde kesinlikle yeni alışveriş merkezleri yaptırmayacağız, yapılacaksa şehrin dışına inşa edilsin' dedik. Şehir esnafı rahat bir nefes alsın düşüncesindeyiz. Çünkü biz istiyoruz ki Mersin'de yaşayan insanlar mutlu olsun ve birbirlerine saygı, sevgi çerçevesinde yaklaşsınlar. Mersin barış ve kardeşlik içerisinde hayatını sürdürsün ve Mersin'e gıpta ile bakılsın. Bu kadar kozmopolit bir yapının huzur içerisinde bir arada yaşaması Mersin'in bir artısıdır. Bunu bir avantaj olarak iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Burada halkla yüz yüze olan siz değerli esnaflarımıza da görev düşüyor. Sizlere bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

MEPİAD Başkanı Özcan Demir ise "Perakendeciler olarak kentin güzelleşmesinden mutluyuz. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığınız Tulumba ve Demokrasi battı çıktı kavşakları, yürüyen merdivenli asansörlü üst geçitler ve alt geçitler şehrimizin görüntüsünü düzeltmeye başladı. Kent merkezi için çalışmaları devam eden değişim projeleri de bu kente verdiğiniz önemi göstermektedir. Ayrıca Türkiye'de Büyükşehir Belediyeleri arasında ilk Engelliler Daire Başkanlığı'nı kurdunuz ve engelli vatandaşlarımıza sosyal belediyecilik adına güzel hizmetler vermektesiniz" şeklinde konuştu.

Perakende sektörünün küçüğüyle büyüğüyle Türkiye'deki ekonomik sistemi ayakta tutan sektör olduğunu belirten Demir, "Perakendeci, yani esnaf bir mahallenin, caddenin, sokağın en önemli yaşayan organizmasıdır. Aslına bakıldığında bir yerel yönetimin çalışmalarından direkt etkilenen esnaftır. Merkezi ve yerel yönetimlerin şu sıkıntılı günlerde biz perakendecilere destek olmalarını bekliyoruz. Perakendeciler olarak halkımıza heyecan verecek, canlandıracak çalışmalar yapmak için sizinle iş birliği yapmaya her zaman hazırız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kocamaz, perakendecilerin yaşadıkları problemler ile ilgili sorulara yanıt verdi.

23.01.2017 12:36:59 TSI

