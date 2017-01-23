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Orman Bölge Müdürlüğü'nden karne hediyesi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:33
Orman Bölge Müdürlüğü'nden karne hediyesi
Orman Bölge Müdürlüğü'nden karne hediyesi

(Fotoğraflı)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde, Tavşanlı İlköğretim Okulu'nun ana sınıfı öğrencilerine ilk karne hediyesi Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nden geldi.
Tavşanlı İlköğretim Okulu'nda eğitim-eğitim gören ana sınıfı öğrencilerine küçük yaşta çevre-orman bilinci ile ağaç ve fidan sevgisi kazandırmak amacı ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediyeler sınıf öğretmeni Betül Sert tarafından dağıtıldı.
Karnelerini alan minikler; karne heyecanın yanı sıra kendilerine verilen hediyeleri sevinçle karşılarken, gözlerindeki ışıltı ve heyecan görülmeye değerdi.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü gelecek kuşağımız olan çocuklara erken yaşta doğa, çevre, orman bilincini ve ağaç sevgisini çeşitli etkinlikler ile aşılamaya çalışırken, Kütahya ve çevresinin yeşil alanlarını çoğaltarak gelecek nesillere en önemli mirası bırakabilmek için de çalışmalarını sürdürüyor. (Tİ - EFE)

23.01.2017 12:38:45 TSI
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