Kırklareli Adalet Sarayı'nın yapım çalışmaları devam ediyor
(Fotoğraflı)
Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde yapımı süren Yeni Adalet Sarayı çalışmaları son hızla devam ediyor.
İnşaatına 26 Ağustos tarihinde başlanılan Kırklareli Adalet Sarayı'nın yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren teknik uzmanlar, geçen hafta yaşanan rüzgarın işleri etkilediğini kaydetti. Ayrıca etkili olan rüzgar vincin çalışmamasına sebebiyet vermesi nedeniyle 1'inci katın betonu atılamadı.
Yetkililer çalışmaların bu hızla devam ettiği taktirde kaba inşaatın yaz sonunda biteceğini bildirdiler.
(KA-MEF-Y)
23.01.2017 12:38:56 TSI
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