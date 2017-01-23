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Aksaray'da çocuklara özel tatil eğlenceleri



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da, okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların eğlenmesi amacıyla çeşitli aktiviteler düzenleniyor.

Okulların tatil olmasıyla Kültür ParkSite Alışveriş Merkezi, tahta bacak, palyaço, yüz boyama ve birbirinden farklı etkinliklerle çocukları misafir ediyor ve sinema, oyun alanları ile çocukları keyifli bir tatil geçirme imkanı sunuyor. Etkinlikler kapsamında alışveriş merkezi içerisinde dolaşan tahta bacak ilgi çekerken, miniklerin yüzü rengarenk boyalarla boyanıyor, tüm çocuklara balon hediye ediliyor. Çocukların boş zamanlarını daha keyifli ve eğlenceli geçirmesi için bu tür etkinliklerin özellikle hafta sonları devam edeceği belirtildi.

(YC-FM-Y)



23.01.2017 12:41:01 TSI

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