TEOG'da derece yapan öğrencilere ödül verildi
(Fotoğraflı)
Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'in Kurtalan Kaymakamı Musa Üçgül, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında dereceye giren öğrencileri bisikletle ödüllendirdi.
Kaymakamlık makamında düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Enver Eviz, Gözpınar Ortaokulu Müdürü Aziz Bora ve veliler hazır bulundu. Türkiye genelinde yapılan TEOG sınavında Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden Metin Can Tay 119 net ile ilçe birincisi ve Gözpınar Ortaokulu öğrencilerinden Emre Bozdemir 117 net ile ilçe ikincisi oldu.
Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek kutlayan Üçgül, TEOG 1.'si olan öğrenciyi bisiklet ve yarım altın ile ödüllendirirken, TEOG 2.'si öğrenciye de bisiklet verdi.
(MND-MP-Y)
23.01.2017 12:41:31 TSI
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