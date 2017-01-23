Dağda kaybolan gençleri jandarma kurtardı
(Fotoğraflı)
Cemal Filiz
KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir ilçesindeki Sultan Dağlarında kamp kuran ve etraflarını saran kurtlar nedeniyle mahsur kalan üniversiteli 3 genç kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Akşehir ilçesinde üniversiteli 3 genç, dün akşam saatlerinde Tekke Mahallesi üst tarafında bulunan 1400 metre yükseklikteki Sultandağı mevkiinde kamp kurdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde acıkan gençler balık pişirerek karınlarını doyurdu. Pişirdikleri balıkların kokusunu alan aç kurtlar, gençlerin etrafını sardı. Bunun üzerine bulundukları yerde mahsur kalan gençler, jandarma ve 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Jandarma ekipleri ve Akşehir Aktif Dağcılık Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Bayram Çini tarafından yaklaşık 3 saat aramanın ardından 3 genç mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
(CF-AH-Y)
23.01.2017 12:46:03 TSI
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