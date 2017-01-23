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Buharkentliler doğayla 12'nci kez buluştu



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Buharkent Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen doğa yürüyüşlerinin 12.'si gerçekleştirildi.

Buharkent Belediyesi tarafından organize edilen 12. Geleneksel Doğa Yürüyüşü Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un katılımlarıyla Kuyucak İlçesi Bucakköy Mahallesinden başlayıp, Büyük Menderes Nehri kenarından devam edip, Kabaağaç köprüsünde sona erdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte ilçe halkı hem spor hemde hem de Büyük Menderes'in çevresindeki doğal güzellikleri yaşadı. Yürüyüşe katılanlar güzel havanın tadını çıkarırken, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmediler.

Doğa yürüyüşlerini artık geleneksel hale getirdiklerini belirten Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Bu tür aktivitelere büyük önem veriyoruz. 12.'sini düzenlediğimiz geleneksel yürüyüşümüz oldukça keyifli geçti.11 km'lik parkurda em doğa ile iç içe olduk hem de sağlıklı yaşam için sporumuzu yaptık. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde bu yürüyüşlerimize devam edeceğiz" dedi.

(OD-MB-Y)



23.01.2017 12:49:53 TSI

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