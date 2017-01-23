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Milletvekili Kaleli: "Söz milletin, sonuç ne olursa olsun baş tacı yapacağız"

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:46
Milletvekili Kaleli: "Söz milletin, sonuç ne olursa olsun baş tacı yapacağız"
Milletvekili Kaleli: "Söz milletin, sonuç ne olursa olsun baş tacı yapacağız"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, Türkiye ve Konya gündemine dair açıklamalarda bulundu.
İl başkanlığında düzenlenen toplantıya Milletvekili Kaleli'nin yanı sıra İl Yönetim Kurulu Üyeleri Muhammed Baysal ile İbrahim Arıcı katıldı. Geçtiğimiz hafta TBMM'den geçen anayasa değişiklik teklifi hakkında açıklamalarda bulunan Uğur Kaleli, "316 AK Parti milletvekili imzasıyla verilen teklif, zorlu bir komisyon sürecinden sonra Meclis Genel Kurulu'nda MHP ile ortak çalışma sonucu 330 üzeri oy alarak meclisten geçmiştir. Bundan sonra 'Söz Milletin' diyor; sonuç ne olursa olsun baş tacı yapacağımızın bilinmesini istiyorum" dedi.
Anayasa değişikliğinin neden gerekli olduğunu da ifade eden Kaleli, "Ülkemizde 30 yıldır tartışılan yeni-özgürlükçü-sivil anayasa ihtiyacının sonucu olup gündemde olması psikolojik açıdan önemli ve sivil anayasanın temellerini oluşturacaktır. Gündemdeki anayasa değişikliği 2007 yılında cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında 367 tartışmasının neticesinde yapılan anayasa değişikliği ile zorunlu hale gelen bir düzenlemedir. Yapılan rejim değişikliği değil, hükümet sistemi değişikliğidir. Devletin temel yapısı ve nitelikleri, temel hak ve özgürlükler değişmemektedir. Yapılan sadece devletin organları ve organlar arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Türkiye ateş topu bir coğrafyanın tam merkezinde sorunlu bir bölgede bulunmaktadır. Bu sorunlara anında ve gerektiği şekilde karşılık verebilmesi için ne yaptığını bilen güçlü bir yönetime ihtiyaç vardır. Değişiklik bunu mümkün kılacaktır. Bir algı mühendisliği yapılarak sanki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şahsına istiyormuş gibi hava oluşturulmaktadır. Ülkemizin son kırk yılında yönetimde Sayın Erbakan, Türkeş, Özal, Demirel, Ecevit vardı. Onlar yok ama sistem sorunumuz devam ediyor. Yarın da Tayyip Bey olmayacak. Mesele kişiler değil sistemdir. Amacımız bunu çözebilmektir. Gayemiz üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil. Cumhuriyetimizin 94. yılındayız. 65 hükümet kuruldu. Neredeyse 16 aya bir hükümet düşmektedir. Demokrasi sürecinde 5 askeri darbe ve teşebbüsleri yaşadık. İstikrar için, istikbal için hükümet sistemi değişikliği ülkemizin için hayırlara vesile olacağına inancım tamdır" şeklinde konuştu.
Anayasa değişikliğini neleri değiştireceği hakkında da bilgi veren Muhammet uğur Kaleli, "Yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişiyor. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılıyor. Milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e indiriliyor. Seçimler 5 yılda bir Cumhurbaşkanı seçimleri ile birlikte yapılacak. TBMM; yasama, bütçe, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru önergesi yollarıyla görevini yapacak. Cumhurbaşkanına devlet başkanı sıfatı veriliyor. Cumhurbaşkanlığına en son seçimlerde yüzde 5 üzeri oy alan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek. Cumhurbaşkanı; yardımcılarını ve bakanları üst düzey yöneticileri atayacak. Görevden alabilecek. Kararname çıkartabilecek. Kanun ve kararname konusu aynı konuda farklı hüküm içeriyor ise kanun hükmü uygulanacak. Hükümet güven oylaması kaldırılıyor. Koalisyon dönemleri bitecek, istikrar gelecek. TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluk ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Cumhurbaşkanı da seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Hâkimler ve Savcılar Kurulu 13 üyeden oluşacak. 4 üye Cumhurbaşkanınca,7 üye TBMM, Adalet Bakanı ve müsteşarı tabii üye olacak. Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Askeri Mahkemeler ve sıkıyönetim ile ilgili hükümler kaldırılıyor" diye konuştu.
Kaleli, meclis çalışmalarının devam ettiğini ve 2017 yılı bütçesinin kabul edildiğini söyledi.

"Teröre boyun eğmeden haklı davamıza devam edeceğiz"
Karanlık güçlerin, Türkiyesiz bir coğrafya istediğinden taşeronlar vasıtasıyla eylemler yaptığına vurgu yapan Kaleli, "Bu örgütlerin teşebbüsleri halkımızın desteği, güvenlik ve istihbarat kurumlarımızın gayretleriyle önlenmektedir. Buradan şehitlerimize rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Türkiye, hukukunu çiğnetmeden güvenliğini koruyacak ve her nereden gelirse gelsin teröre boyun eğmeden haklı davasına milletimizle birlikte mücadelesine devam edecektir" dedi.
Konya projeleri hakkında da bilgi veren Muhammet Uğur Kaleli, "Konya'mızın metro, lojistik köy, Karapınar enerji santralleri ve Çevre Yolu Projeleri'nin gerçekleşmesi için de çalışmalarımız devam etmektedir. Bunların takipçisi olup, en kısa sürede hayata geçmesi için hep birlikte gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
(BG-AH-Y)

23.01.2017 12:51:08 TSI
NNNN

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