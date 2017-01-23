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Türk-Alman işbirliği ile mülteci ve Türk vatandaşlarına mesleki eğitim

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:49
Türk-Alman işbirliği ile mülteci ve Türk vatandaşlarına mesleki eğitim
Türk-Alman işbirliği ile mülteci ve Türk vatandaşlarına mesleki eğitim

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - Hatay'da yaşayan mülteci ve Türk vatandaşlarına yönelik mesleki eğitim ve iş imkanı sunulması amacıyla Almanya'dan gelen Biwe Mesleki Eğitim Kuruluşu temsilcileri, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nı (İTSO) ziyaret etti. Ziyaret, projenin müdürü Rainer Klüsener Sequa, proje direktörleri Krestin Schulz Sequa ve Marco Lietz, Biwe Mesleki Eğitim Kuruluşu Temsilcisi ve Sequa TAMEB Projesi Hatay Bölge Koordinatörü Bülent Yüce hazır bulundu.
TAMEB Türk Alman İşbirliğinde, Mesleki Beceri Geliştirme Projesi ile ilgili karşılıklı fikir alış verişinde bulunulan ziyarette, mültecilere ve Türk dezavantajlı gruplara yönelik İTSO ile işbirliğinde gerçekleştirilebilecek mesleki eğitim konuları ele alındı.
İTSO Meclis Başkanı Servet Ugutmen, ziyarette projenin detayları hakkında Alman heyetinden bilgiler aldı. Ugutmen, toplantıda yaptığı değerlendirmede, "Oda olarak bizim talebimiz yüzde 50 Türk vatandaşlarımız, yüzde 50 de mültecilere yönelik eğitim verilirse, bu öneriye sıcak bakabiliriz. Taleplerimize yönelik verilecek Mesleki eğitim Konularında ise odamızdan istifade edebilirler" dedi.
(MSM-Y)

23.01.2017 12:53:48 TSI
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