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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'nın iki ayrı ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:53
Sakarya'nın iki ayrı ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın iki ayrı ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

(Fotoğraflı)

Metin Nişancık - Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Sakarya'da iki ayrı ilçedesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Karasu ve Adapazarı ilçelerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Karasu İlçesi Yalı Mahallesinde bulunan bir caminin lojmanında klima kablosundan yangın çıktı. Durumu gören ev sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Karasu İtfaiye grup amirliği ekipleri çıkan yangına hemen müdahale etti. Yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adapazarı İlçesi PTT sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinin mescidinde yerden ısıtmalı boruların ısınması sonucu yangın çıktı. Durumu gören görevliler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti.
İki ayrı yangın için soruşturma başlatıldı.
(RŞ-RFK-Y)

23.01.2017 12:59:00 TSI
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