Körfez Belediyesi'nden yardıma muhtaç vatandaşlara yardım eli
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yardıma muhtaç vatandaşlara yardım eli uzatıyor.
2016 yılında 761 aileye Körfez Kart ile gıda yardımında bulunan Körfez Belediyesi, ilçedeki 250 Suriyeli aileye de erzak kolisi yardımında bulundu. Belediye ekipleri sadece Körfez'deki yardıma muhtaç ailelere değil; Suriyelilerin yaşadığı çadır kentlere 50 ton un, Bayırbucak Türkleri'ne de erzak yardımında bulundu. Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, gıda yardımı dışında Ekmek Kartı ile 500 muhtaç aileye de ekmek yardımında bulunuyor. 2016 yılında 593 cenaze evine yemek hizmeti sunulurken, ilçe genelinde yardıma muhtaç durumdaki yaklaşık 200 aileye de 81 bin 500 kilogram kömür yardımında bulunuldu.
(RFK-Y)
23.01.2017 13:00:26 TSI
NNNN