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Başiskele'de eğitime yönelik çalışmalar sürüyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi eğitim ve eğitimciyi destekleyen projelerine ara vermeden devam ediyor.

Eğitim ve eğitimciyi destekleyen projelere ara vermeden devam eden Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Başkan Ayaz, Başiskele'de özel eğitim yatırımlarını teşvik ederek 8 yılda okul sayısını %315 arttırdı. Eğitim koşullarını sağlayan ve eğitime önem veren Başkan Ayaz, yarı yıl tatili öncesi çocukları da unutmadı. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, yarı yıl tatiline giren İlköğretim 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencilerine karne hediyesi alarak hikaye kitap setleri ve kitap ayraçlı tebrik kartları dağıttı.

Ziyarette konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Şehirler, keşfedilmemiş bir kitap gibidir. Kitapların sayfalarını açtıkça yeni dünyaların keşfine çıkmış olursunuz. Bizler de kentimizi geleceğimizin teminatı olan siz kıymetli çocuklarımızın keşfine açmak için aşkla çalışıyor ve Başiskele'de attığımız her adım, kazandırdığımız her eserde sizleri düşünüyoruz. Hayatı anlamak ve anlamlandırmak için okumaktan vazgeçmeyin. Sizleri gözlerinizden öpüyor, hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

(RFK-Y)



23.01.2017 13:01:05 TSI

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