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AK Parti'de referandum çalışmaları start aldı



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ÇORUM (İHA) - AK Parti Çorum İl Başkanlığı Nisan ayında yapılacak olan Anayasa Değişikliği referandumu için düğmeye bastı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Anayasa değişikliği ile ilgili yapılacak olan referandum konusunda halkı bilinçlendirmek için yoğun gayret içerisinde olacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi sağlayan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin tümünün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 339 oy ile kabul edildiğini belirten Karadağ, anayasa değişikliğinin yasalaşması ile Türkiye'de vesayete dayalı sistemin ortadan kalkacağını söyledi.

14 İlçede seçim koordinasyon merkezlerini oluşturdukların ifade eden Mehmet Karadağ, "Çorum teşkilatları olarak şimdiden hazırlıklarımızı tamamlamaya başladık ve inanıyorum ki halkımız bu referandumda da evet oyu vererek, vatanımızın, milletimizin, çocuklarımızın geleceğini güven altına almayı sağlayacaktır. Bu konuda Çorum halkının sağduyusuna güveniyoruz" dedi.

İl Başkanı Karadağ, ülkemizin içinde bulunduğu huzur ortamının kaybolmaması, yatırımların artarak devam etmesi, mevcut istihdam potansiyelinin yükselmesi için referanduma tüm vatandaşların evet demesi gerektiği ifade etti.

Anayasa değişiklik paketinin doğru anlaşılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydeden Karadağ, "Yazılı dokümanlar hazırlayacağız. Salon,

ev, kahvehane ve açık hava toplantıları yaparak bu mesele halkımıza en doğru şekliyle en anlaşılır şekliyle ifade edilecektir. Üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü egemen kılmayı hedeflemiş bir Türkiye'ye bu anayasa dar geliyor. Anayasa değişikliği sürecinde bir bilgi kirlenmesi oluşturmak için bir kampanya yürütüldü. Referandum sürecinde de aynı şekilde halkımızın yanlış ve yanıltıcı iddialarla yönlendirilmesini önlemek, değerli halkımıza doğruları en yalın ve en doğru şekilde ulaştırmak için yoğun gayret içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.

Teşkilat olarak bütünlük içerisinde çalışmaların sürdürüldüğünü açıklayan Karadağ, AK Parti Çorum İl Teşkilatı kadın kolları, gençlik kolları, Merkez İlçe ve mahalle teşkilatları olarak gece gündüz demeden daha geniş kapsamlı çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

(BÖ)



23.01.2017 13:02:26 TSI

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