YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir "Şehit ve Gaziler" adına orman kuruyor

Büyükşehir "Şehit ve Gaziler" adına orman kuruyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,KADEM Gaziantep Temsilciliği ve Büyükşehir Yardım Gönüllüleri Derneğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje çerçevesinde Şehit ve Gaziler" adına orman kuruluyor.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkinşekerci, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını söyledi. Yetkinşekerci, "Şu günlerde vatan ve millet için canını feda etmiş şehit ve gazilerimizi unutmayacağımızı.Bu projemiz ile her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olacağımızı bir kez daha hatırlatmak istedik" dedi.



Devletin her zaman şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilenip onlara destek olduğunu ifade eden Yetkinşekerci, "Bizler de bu projeyle birlikteliğimizi pekiştirmek ve her zaman ailelerin yanında olduğumuzu hatırlatmak istedik.Şu ana kadar Gaziantep'te birçok şehit ailesini ziyaret ettik ve devam etmekteyiz.Bu ziyaretlerin oluşumu ve devamı süresince Gaziantep askeri yetkilileri, Şehitler ve Gaziler Derneği bize daima destek oldular" şeklinde konuştu.



Gelecek nesiller için vatan topraklarını kanlarıyla sulamış şehit ve gazilere olan minnetlerini bir nebzede olsa, kalıcı ve somut hale getirmek istediklerini aktaran Yetkinşekerci, "Gazi şehrin, şehit ve gazi evlatları olarak her zaman bu ailelerin yanında olacağımızı tekrar ederken toplumsal hafızaya da bir miras bırakmak istiyoruz" diye konuştu.



Gaziantep'te aileleri ile yaşayan 253 şehidin, 164 gazinin adına ileride mesire yerine dönüştürülecek "Şehit ve Gaziler Aile Ormanı" oluşturmak istediklerini anımsatan Yetkinşekerci, dikilen ağaçlara şehit ve gazilerin isimlerinin verilmesinin de düşünüldüğünü söyledi. Yetkinşekerci, ormanın bir süre sonra halkın ziyaretine açık bir alana dönüştürülmesinin planlandığını belirtti.



Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi,KADEM ve Büyükşehir Yarım Gönüllüleri üyeleri, şehit ve gazi aileleri adına diktikleri ağaçların adına birer tane de sertifika düzenleyerek ailelere takdim ettiler.

(KU-OE-Y)



23.01.2017 13:02:59 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER