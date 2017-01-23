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Kaldırıma parka ceza yağdı



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Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından kaldırım üzerine park yapan araç sürücülerine ceza kesildi. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bir hafta içinde kaldırımlara park eden 182 araç sürücüsüne ceza kesildi. Açıklama usulsüz parklara karşı denetimlerin artırılarak sürdürüleceği belirtildi.

Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri Kabahatlar Kanunu gereğince yaya kaldırımlarını işgal edenler hakkında işlem uyguluyor. Kabahatler Kanunu gereğince yaya kaldırımına malzeme koyarak işgale sebebiyet veren, tabela koyan, seyyar satıcılık yapan, izinsiz stant çalışması yapan ve yaya kaldırımı üzerine araç park eden tüzel ve gerçek kişilere idari para cezası uyguluyor. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlere tretuvar işgallerine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 1608/1 sayılı kanun kapsamındaki belediye emir ve yasaklarına göre idari işlem yapılmaktadır. 2016 yılı içinde Düzce Belediyesi sorumluluğunda olan meydan, bulvar, ana cadde ve arterlerde yapılan çalışmalar sonucunda; yazılı ve sözlü uyarılara rağmen işgalini kaldırmayan 2198 adet araca, 2017 yılı içinde de bir hafta içinde 182 adet araç sahibine; tretuvar işgali ve trafiğe kapalı alan, güzergah ihlali yapan, kamu alanına zarar verme ile ilgili idari işlem yapılmıştır." Açıklamada, yaya kaldırımını her türlü mal-malzeme ile işgal edip yaya trafiğini engelleyen kişi veya tüzel kişilikler hakkında gerekli kanuni işlemlerin uygulanmaya devam edeceği vurgulandı.

(TT-AY)



23.01.2017 13:07:35 TSI

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