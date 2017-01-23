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Başkan Tutal, voleybolcuları kutladı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 13:06
Başkan Tutal, voleybolcuları kutladı
Başkan Tutal, voleybolcuları kutladı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Voleybol Birinci Liginde mücadele eden Seydişehir Belediyesispor Kulübü voleybolcularını tebrik etti.
Başkan Tutal, voleybol liginde mücadele ettiği Düzce Spor ve Bursa Tofaş Voleybol takımını kendi sahasında yenerek galibiyet elde eden Seydişehir Belediyesispor Kulübü oyuncularını tebrik etti. Alınan galibiyetler sonrası kulüp yönetimini, teknik ekibi ve oyuncuları kutlayan Başkan Tutal, "Biz her işimizde ekibimizle ve halkımızla başarıya ulaşıyoruz. Seydişehir Belediyesi Voleybol takımı aldığı bu galibiyet iyi bir ekip olduğunu ve başarılı bir takım olduklarını gösterdi. Bizler her alanda olduğu gibi sporda da ilçemizin hak ettiği noktalara gelebilmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. Ben takımımızın sezonu iyi sıralarda bitireceği inancını taşıyorum. Voleybol takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza, sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum" dedi.
Birinci ligde mücadele eden Seydişehir Belediyesi Voleybol takımı kendi sahasında yaptığı dokuz maçtan, sekizini galibiyetle sonuçlandırarak ligde sekizinci sırada yer aldı.
(BG-AH-Y)

23.01.2017 13:11:22 TSI
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