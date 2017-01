YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. GMİS taban eğitim seminerlerine Armutçuk şube ile devam edildi

ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı Karadon, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Amasra, Merkez, MTA Şubelerinin taban eğitim seminerleri Ankara Kızılcahamam'da devam ediyor.

GMİS Armutçuk Şube Taban Eğitim Semineri 20-21-22 Ocak 2017 tarihlerinde Kızılcahamam Patalya Otel'de gerçekleştirildi. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Satılmış Uludağ, GMİS Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez ve Şube Yöneticileri ile TTK Armutçuk Müessesesinde çalışan maden işçileri katıldı.

'TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay madencileri ziyaret etti'

GMİS Armutçuk Şubesi Taban Eğitim Seminerinin ilk gün öğleden sonraki bölümüne TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı. Madenciler tarafından coşkuyla karşılanan Atalay, yaptığı konuşmada madencilere moral verdi. Seminerin açılış konuşmasını yapan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, 2016 yılında yaptıkları çalışmalar ile 2017 yılı hedeflerini anlattı. Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Demirci "Yeni yılın ilk günü toprağa verdiğimiz, genç yaşta aramızdan ayrılan; delege, temsilci, şube yöneticisi, şube başkanı ve Genel Sekreter olarak uzun yıllar madenci kardeşlerimize hizmet eden Hakkı Arslan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tecrübeli bir sendikacı olan ve TÜRK-İŞ Bartın İl Temsilcisi olarak görev yapan, değerli kardeşimiz Hakkı Arslan'ı kaybetmek hepimizi derinden üzdü. Ailesine, dostlarına, Genel Maden-İş camiamıza, madenci kardeşlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Onu mücadelemizde yaşatacağız. Sendikamızı bugünlere taşıyan başta Rahmetli Genel Başkanımız Şemsi Denizer olmak üzere tüm yöneticilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyorum. Karadon Gelik'te meydana gelen iş kazasında kaybettiğimiz Ayhan Badurlu kardeşimiz başta olmak üzere tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. El-bab'da bombalı araçla yapılan saldırıda aralarında Zonguldaklı Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın da bulunduğu 5 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Tüm terör şehitlerimizi rahmetle anıyor, terörü bir kez daha şiddetle lanetliyorum. İçerideki ve dışarıdaki karanlık odaklar asla bizi korkutamayacak, yıldıramayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır" dedi.

'Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi anlatıyoruz'

Göreve geldiğimizden bu yana yoğun bir gündem içinde koşuşturmaya devam ettiklerini belirten Demirci, "Üst üste iki genel seçim gördük. Seçim atmosferinde tüm adaylara sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi anlattık. İkinci seçimden hemen önce yeraltında çalışan arkadaşlarımızın kanuni hakları olan ancak uygulanmayan iki asgari ücret ve iki gün tatil sorununu çözdük. Gruplu çalışan arkadaşlarımızı daimiye geçirdik ve kömür haklarını aldık. Bu kazanımlarımıza vesile olan başta Soma ve Ermenek şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Katkı veren tüm dostlarımıza ve arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun özelleştirilmesi tartışmaları üzerine, Zonguldak'ın Kurtuluş Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşte yer aldık ve topluca tepkimizi gösterdik. Karadon Müessesesi'ni özelleştirme çalışmalarının başlatıldığı haberleri üzerine, 14 Temmuz 2016 tarihinde sokağa çıktık ve tek yürek, tek ses olarak tavrımızı ortaya koyduk ve geri çekilmek durumunda kaldılar. Bu yürüyüşlerde vermiş olduğunuz katkı ve destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

'Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz'

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında olağanüstü bir dönemi yaşadıklarını ifade eden Başkan Demirci, "Biz her şart altında mücadelemizi sürdürüyoruz. CHP ve MHP Genel Başkanlarını ziyaret ederek dosyamızı sunduk, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi anlattık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ile görüşüp Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere dosyamızı sunduk. Kamuoyunu bilgilendirmek için panel ve konferans düzenledik. 9 Aralık 2016 tarihinde Zonguldak'a gelen Başbakanımız ve 5 Bakanımız, Sendikamızı ziyaret ettiler. Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi yüz yüze kendilerine aktardık" dedi.

'Zonguldak zorda, Zonguldak göç veriyor'

Türkiye, Zonguldak, Karabük, Bartın'da örgütlenme mücadelesi verilen iş yerlerinde ciddi sorunlar olduğunu belirten Başkan Demirci, şunları söyledi:

"Türkiye, Zonguldak, Karabük, Bartın, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden Tetkik Arama Kurumu, özel sektör işyerlerimiz ve örgütlenme mücadelesi verdiğimiz işyerlerimiz dahil her birinin ciddi sorunları var. Komşularımızda savaş var ve biz de savaşın içindeyiz. Yıllardır ülke içinde mücadele ettiğimiz terör yeni yandaşlarla devam ediyor. Terör ve savaş derken bu kez ekonomik kriz de öncelikli sorun oldu. Zonguldak zorda; Zonguldak göç veriyor. Çünkü, TTK da küçülmeye devam ediyor. Hükümet her fırsatta yerli kaynaklarımızı kullanmaktan söz etse de TTK'ya ve MTA'ya işçi alınmıyor, emeklilikler devam ediyor. TTK'ya ve MTA'ya işçi alınması için tüm şartları zorluyoruz, zorlamaya da devam edeceğiz. Örgütlenme çalışmalarımız sürüyor. TTK, MTA ve HEMA işyerleri için Toplu İş sözleşmeleri hazırlıklarımızı tamamladık. En kısa sürede TİS görüşmelerine başlayacağız. Her sözleşme döneminde olduğu gibi yine savaş ve kriz bahaneleri var. Krizin faturasının işçilere ve emekçilere kesilmesine izin vermeyeceğiz. İşimize, aşımıza, işyerimize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız. Kendi çözüm önerilerimizi her ortamda, her fırsatta anlatmaya devam edeceğiz. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak şanlı bir tarihimiz var. Bölge insanı olarak tecrübelerimiz var. 1990 yılındaki o zor şartlarda nasıl anlattıysak, yine hep birlikte anlatmanın yollarını bulacağız. Bu seminer programımızın yolumuzu aydınlatmasını diliyorum. Çok değerli hocalarımız var. Dersleri dikkatle dinleyelim. Değerlendirme toplantısında hepimiz tecrübelerimizi ortaya koyarak mücadele gücümüze güç katacağız. Öğreneceğiz ve çevremize anlatacağız. Seminer programını hazırlayan maddi, manevi şartları oluşturan tüm yönetim kurulumuza ve personel arkadaşlarıma huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum."

Seminerin sunuş konuşmasını yapan GMİS Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Satılmış Uludağ da Türkiye'nin içinde bulunduğu süreci özetledi ve "Biz bir aileyiz. Örgütlü olmak büyük bir şans. Genel Maden İşçileri Sendikası'nda olmak ise gerçekten bir ayrıcalıktır" dedi.

Uludağ şöyle konuştu; "Şube başkanlığım döneminde ve sendikamız genel merkez yöneticisi olarak birlikte çalıştığım sevgili arkadaşım, Genel Sekreterimiz Hakkı Arslan'ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Hakkı Başkan dolu dolu yaşadığı kısa ömründe, maden işçileri için büyük emek harcadı. Ailesine, akrabalarına, dostlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Sendikamızı bugünlere taşıyan yöneticilerimizi şükranla anıyor, hayatını kaybetmiş olanlara ve tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye, olağanüstü hal ile yönetiliyor. Komşularımızda savaş sürüyor. Terörün ne zaman, nerede ortaya çıkacağı belli olmuyor. Ekonomi iyi sinyaller vermiyor. TÜRK-İŞ, asgari ücret artışını yeterli bulmadığı için imza atmadı. Hal böyleyken Zorunlu Bireysel Emeklilik uygulaması devreye girdi. Özel bütçeli MTA'da ve özel sektörde Zorunlu Bireysel Emeklilik uygulaması başladı. Bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olan Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda ise bu uygulama 2018 yılı başından itibaren başlatılacak. Her fırsatta kıdem tazminatını gündeme getiriyorlar. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Böyle bir süreçte bizim toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz var. TTK'da, MTA'da, özel sektörde görüşmelere kısa süre içinde başlayacağız. Her dönem krizin faturasını işçilere, emekçilere kesmek isterler. Biz de demokratik haklarımızı kullanarak karşı çıkarız. Mecbur kaldığımızda üretimden gelen gücümüzü kullanırız" şeklinde konuştu.

Neler yapabileceğimizi herkes gördü

Sendika olarak 1990 Büyük Grevimizi ve 5 Nisan 1994 kararlarına karşı verdiğimiz mücadeleyi dost-düşman bildiğini ifade eden GMİS Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Satılmış Uludağ, "Biz, 12 Eylül yasalarına rağmen 1990 yılının o zorlu günlerinde haklı ve meşru mücadele vermiş bir sendikayız. 1990 Büyük Grevimizi ve 5 Nisan 1994 kararlarına karşı verdiğimiz mücadeleyi dost-düşman biliyor. Son olarak 14 Temmuz'da tek ses, tek yürek olarak, özelleştirme saldırısını püskürttük. Bugün de neler yapabileceğimizi herkes gördü. Biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak, 1980, özellikle 1990 sonrası uygulanan ekonomik politikaları eleştirirken üretim ekonomisini bozarak Türkiye'ye tuzak kurulduğunu söyledik ancak dinletemedik. Sadece söylemekle kalmadık, eylemler yaptık, iktidarlar değişti ama anlayış değişmedi. Bugünkü iktidarı da her fırsatta uyarıyoruz. Bugün de bu zorlukları aşacak bilgi ve tecrübeye sahibiz. Çok değerli hocalarımız, işçi sınıfının ve madenci atalarımızın tarihini ve bugünkü sorunlarımızı ve çözüm yollarını bize anlatacaklar. Birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı geliştirmek, mücadele gücümüzü artırmak için buradayız" dedi.

'Örgütlü olmak büyük bir şans'

GMİS'in büyükj bir ayrıcalık olduğunu sözlerine ekleyen GMİS Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Satılmış Uludağ, "Biz bir aileyiz. Örgütlü olmak büyük bir şans. Genel Maden İşçileri Sendikası'nda olmak ise gerçekten bir ayrıcalıktır. İşçi arkadaşlarımıza, ailemize ve dostlarımıza gerçekleri anlatıp; işimize, geleceğimize, ülkemize ve milletimize sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Genel Maden İş Sendikası tarihini ve faaliyetlerini anlatan belgesel film gösterimi yapıldı.

Seminerlerde; Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türk-Metal Sendikası Eğitim Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fikret Sazak, "Sendikacılık tarihi ve temel kavramlar" ile "Çalışma hayatının güncel sorunları"; Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, "Dünyada ve Türkiye'de ekonomik gelişmeler ve emekçiler üzerindeki etkisi"; Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Eren Korkmaz, "Çalışanların sosyal güvenlik alanındaki güncel sorunları" konularında eğitim verdi.

Seminer sonunda değerlendirme toplantısı yapıldı. Seminerin değerlendirildiği toplantıda güncel sorunlar da ele alındı.

Değerlendirme toplantısının ardından sertifika töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

23.01.2017 13:11:56 TSI

