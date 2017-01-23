23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Harran Belediyesinden cami ve taziye evlerine halı desteği

23 Ocak 2017 Pazartesi, 13:08
Harran Belediyesinden cami ve taziye evlerine halı desteği
Harran Belediyesinden cami ve taziye evlerine halı desteği

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan ibadethane ve taziye evlerinin halı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Mahalle muhtarları ve vatandaşların müracaatları üzerine Harran Belediyesi tarafından yapılan tespit çalışması sonucunda, Meydankapı, Demirli, Ceylangözü, Yaygılı, Aşağı Yarımca, Merkez Süleyman Demirel Mahallesi, Aralı, Küplüce ve birçok mahallede cami ve taziye evlerinin halı ihtiyaçları karşılandı.
Yapılan hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Demirli ve Ceylangözü mahalle muhtarları, "Taziye evimiz için halı ihtiyacımız vardı. Bu durumu Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'a ilettik. Bir hafta sonra halımız geldi. Sadece halı değil, tüm hizmet taleplerimizi anında karşılayan Belediye Başkanımız Mehmet Özyavuz'a bu hayırlı işleri için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz da ibadethane ve taziye evlerinin ihtiyaçlarını karşılama noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.
(BB-OE-Y)

23.01.2017 13:12:24 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Siverek'te lokanta ve döner salonları denetlendi
YEREL

SİVEREK'TE LOKANTA VE DÖNER SALONLARI DENETLENDİ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Şanlıurfa'da yeni KHK ile 4 kişi göreve iade edildi
YEREL

ŞANLIURFA'DA YENİ KHK İLE 4 KİŞİ GÖREVE İADE EDİLDİ
Şanlıurfaspor'un yenilmezlik serisi bitti
YEREL

ŞANLIURFASPOR'UN YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ
Bahçelievler çiçeklerle donatıldı
YEREL

BAHÇELİEVLER ÇİÇEKLERLE DONATILDI
Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
AK Parti Ceylanpınar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı
YEREL

AK PARTİ CEYLANPINAR İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI
Şanlıurfa'da çizgili sırtlan kazada telef oldu
YEREL

ŞANLIURFA'DA ÇİZGİLİ SIRTLAN KAZADA TELEF OLDU

Voleybol: Efeler Ligi
YEREL

VOLEYBOL: EFELER LİGİ
Suriye Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği:
YEREL

SURİYE TÜRKMEN VE ARAP AŞİRETLERİ BİRLİĞİ:
Başına &quot;maganda kurşunu&quot; isabet eden kadın öldü
YEREL

BAŞINA "MAGANDA KURŞUNU" İSABET EDEN KADIN ÖLDÜ
Haliliye Belediyespor takımları haftayı puanla kapattı
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESPOR TAKIMLARI HAFTAYI PUANLA KAPATTI
Haliliye Belediyesi tiyatro alanında yeni sanatçılar yetiştiriyor
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİ TİYATRO ALANINDA YENİ SANATÇILAR YETİŞTİRİYOR
Akçakale Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
YEREL

AKÇAKALE BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ
Birecik'te kaldırım işgaline geçit yok
YEREL

BİRECİK'TE KALDIRIM İŞGALİNE GEÇİT YOK
TED Genel Müdürü Atabay Şaniurfa Kolejinde
YEREL

TED GENEL MÜDÜRÜ ATABAY ŞANİURFA KOLEJİNDE
Şanlıurfa'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA TRAFİK KAZALARI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI