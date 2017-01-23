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Harran Belediyesinden cami ve taziye evlerine halı desteği



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan ibadethane ve taziye evlerinin halı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Mahalle muhtarları ve vatandaşların müracaatları üzerine Harran Belediyesi tarafından yapılan tespit çalışması sonucunda, Meydankapı, Demirli, Ceylangözü, Yaygılı, Aşağı Yarımca, Merkez Süleyman Demirel Mahallesi, Aralı, Küplüce ve birçok mahallede cami ve taziye evlerinin halı ihtiyaçları karşılandı.

Yapılan hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Demirli ve Ceylangözü mahalle muhtarları, "Taziye evimiz için halı ihtiyacımız vardı. Bu durumu Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'a ilettik. Bir hafta sonra halımız geldi. Sadece halı değil, tüm hizmet taleplerimizi anında karşılayan Belediye Başkanımız Mehmet Özyavuz'a bu hayırlı işleri için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz da ibadethane ve taziye evlerinin ihtiyaçlarını karşılama noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

(BB-OE-Y)



23.01.2017 13:12:24 TSI

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